İstanbul'da, E-5 Avcılar istikametinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı, trafikte de uzun kuyruklar oluştu. Kaza yapan sürücünün arabasını satılığa çıkardığı öğrenildi.

İstabul'da, E-5 Avcılar istikametinde meydana gelen kazada bir kişi yaralanırken, trafik durma noktasına geldi. Metrobüs bariyerlerine çarparak durabilen sürücünün, "Satışa geldik" yazarak satmaya çalıştığı aracı ise kullanılamaz hale geldi.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Kaza saat, 08.00 sıralarında E-5 Küçükçekmece mevki Avcılar istikametinde meydana geldi. Önünden geçen aracın sağ tarafına geçmeye çalışan sürücü B.F. bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hakimiyetini kaybeden sürücü B.F. sol tarafta bulunan metrobüs bariyerlerine çarparak durabildi. Olay yerinden geçen duyarlı bir sürücü durup yaralı sürücüye yardımcı oldu. Kollarında çizikler olan ve kaşı açılan sürücü kazanın şokunu uzun süre üstünden atamadı. Arabanın parçaları sağa sola savruldu. Kazanın etkisi ile Avcılar istikametinde trafik durma noktasına geldi.

"SATIŞA GELDİK"

Aracını satmayı planlayan sürücü B.F. arabanın arka tarafına reklam amaçlı "Satışa geldik" yazısını yazmıştı. Ancak kaza sonrası aracında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: haberinburada