E-5'İ KİLİTLEYEN KAZA! MEYVE YÜKLÜ KAMYONET DEVRİLDİ, SÜRÜCÜLER YOLDA KALDI
E-5 karayolu Çağlayan mevkiinde yan yolda otomobile çarpan kamyonet devrildi. Kazanın ardından yol trafiğe kapanınca 1 saat boyunca araç kuyruğu yaşandı.
İstanbul E-5 Çağlayan Mevkii Ankara İstikameti'nde yan yolda seyir halindeki meyve yükü kamyonet, otomobille çarpışıp devrildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanınca 1 saat boyunca uzun araç kuyruğu oluştu.
OTOMOBİLLE ÇARPIŞIP DEVRİLDİ
Kaza D-100 Karayolu Çağlayan mevkii Ankara istikametinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Mustafa Sevinçer'in kullandığı sebze ve meyve yüklü kamyonet bir otomobil ile çarpıştıktan sonra devrildi. Kaza nedeniyle yan yol trafiğe kapandı.
UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı olan yol, araçların kaldırılmasının ardından açıldı. Kazada yola saçılan meyve ve sebzelerin sağlam olanları yoldan toplanıp kasalara konurken, ezilenler temizlik işçileri tarafından yoldan kaldırıldı.
Kaza nedeniyle araç kuyruğu Ayvansaray'a kadar uzadı
Kazanın yaşandığı bölgeden ilk fotoğraflar:
Kaynak: haberinburada
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