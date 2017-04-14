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e-5 ve tem hakkında flaş karar!

E-5 VE TEM HAKKINDA FLAŞ KARAR!

Yeni otopark yönetmeliği İstanbul'un trafik sorununa can simidi olacak. D-100 karayolu (E-5) ve TEM otoyollarının altı otoparka dönüştürülecek.

Tarih : 14 Nisan 2017, 13:53
Puan Ver : E-5 Ve Tem Hakkında Flaş Karar!(6/10)3


İstanbul'da yaşanan trafik sıkıntısıyla birlikte ortaya çıkan otopark sorunu her geçen gün katlanarak artıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu soruna çözüm bulmak için yeni otopark yönetmeliği hazırladı. Yönetmelikte öne çıkan ise şehirlerde ki önemli meydanların, İstanbul'da E-5 (D-100 karayolu) ve Tem'in altına otopark yapılacak olması.



Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle artık her daireye bir otopark zorunlu olacak. Yönetmelikle birlikte araçların yerin altına inip insanların ve hareket halindeki araçların yerin üstünü kullanılması amaçlanıyor.



 



kaynak:sabah








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