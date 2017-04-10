Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

e-5 karayolu'nda feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

E-5 KARAYOLU'NDA FECİ KAZA: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

İstanbul Zeytinburnu E-5 Karayolu'nda aynı yönde ilerleyen iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Tarih : 10 Nisan 2017, 09:27
Puan Ver : E-5 Karayolu'nda Feci Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı(7/10)6


Kaza, saat 02.00 sıralarında E-5 Karayolu Cevizlibağ mevkii Merter istikametinde meydana geldi. İddialara göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 EJ 6413 plakalı araç Merter yönüne ilerlerken kontrolden çıkarak metrobüs bariyerlerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle taklalar açan araç aynı istikamette ilerleyen 28 YE 454 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada 34 EJ 6413 plakalı araç içerisinde bulunan Gülay Kahya (33) isimli vatandaş olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan bir kişide olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araç içerisinden çıkarılarak Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: E-5  Karayolu  Nda  Feci  Kaza  1  Ölü  2  Yaralı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER