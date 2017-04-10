

Kaza, saat 02.00 sıralarında E-5 Karayolu Cevizlibağ mevkii Merter istikametinde meydana geldi. İddialara göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 EJ 6413 plakalı araç Merter yönüne ilerlerken kontrolden çıkarak metrobüs bariyerlerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle taklalar açan araç aynı istikamette ilerleyen 28 YE 454 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada 34 EJ 6413 plakalı araç içerisinde bulunan Gülay Kahya (33) isimli vatandaş olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan bir kişide olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araç içerisinden çıkarılarak Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.







kaynak:hürriyet