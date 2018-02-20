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Dzeko'dan Cengiz Ünder'e büyük övgü

DZEKO'DAN CENGİZ ÜNDER'E BÜYÜK ÖVGÜ

Roma'nın Bosna-Hersekli golcüsü Edin Dzeko Cengiz Ünder ile ilgili, "Cengiz son 4 maçta 3 gol attı. Gerçekten takımımız için fark yaratan bir isim" ifadelerini kullandı.

Tarih : 20 Şubat 2018, 01:20
Puan Ver : Dzeko'dan Cengiz Ünder'e Büyük Övgü(10/10)6

Roma'da son dönemdeki performansıyla konuşulan isimlerin başında gelen Cengiz Ünder hakkında, Edin Dzeko'dan da bir yorum geldi.

Edin Dzeko, ligdeki genel durumlarının iyi olduğunu ancak kendilerini geliştirmeleri gerektiğini söylerken son dönemde Cengiz'in yaptığı katkının altını çizdi.

"SON DÖNEMDE İYİYİZ"

Tecrübeli golcü oyuncu yaptığı açıklamaada Cengiz Ünder'e yer verirken, "Son dönemde iyiyiz, kendimizi geliştirmemiz gereken noktalar var. Şunu da söylemem gerekiyor, Cengiz son 3 maçta attığı 4 golle bize büyük katkı sağladı. Gerçekten takımımız için fark yaratan bir isim" ifadelerini kullandı.

Cengiz Ünder, hafta sonu Roma'nın Udinese'yi 2-0 mağlup ettiği maçta takımının ilk golünü atmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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