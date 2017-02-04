

Vergi indiriminin yolda olduğu müjdesini veren Maliye Bakanı Naci Ağbal, yapılan çalışmalar sonucunda ocak ayı sonu itibari ile 15,1 milyar lira gibi rekor bir tahsilat yapıldığını vatandaşın yapılandırmaya yoğun talep gösterdiğini söyledi.







Sadık Vatandaşa İndirim Geliyor







Vergisini düzenli ödeyen ve geçmişe dönük vergisel yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren vatandaşlar için indirimin söz konusu olduğunu belirten Ağbal, henüz indirim oranının netleşmediğini ancak yüzde 5 oranında bu mükelleflere indirim yapılabileceğini, konu hakkında çalışmanın bakanlar Kurulu'na arz edileceğini sözlerine ekledi.







Vergisini Ödeyene Kolaylık







Vatandaşlara hizmetin öncelik olduğunu belirten Ağbal, vergi mükellefinin kazancından devletine ödemesi gereken tutarı ödediğini ve düzenli ödeyen mükelleflerin bir kolaylık istediklerini, bakanlık olarak bu kişileri haklı gördüklerini söyledi. Ağbal, vergisini süresinde ödeyen vatandaşın kolaylık sağlanmasını istemesinin doğru bir talep olduğunu ve bunun için çalışılacağını söyledi.







Düzenlemenin Kapsamı Net Değil







Ağbal, yapılacak indirimden faydalanacak mükelleflerin hangi kapsam dahil olduğunun henüz net olmadığını, bu konuda belirli bir standardın olması gerektiğini ancak çok büyük ölçekli kurumsal işletmeler, faaliyet türünün stratejik olarak ilerlediği finans sektöründe yer alan büyük işletmeler için bu uygulamanın yapılmasının şu an için ihtiyaç olmadığını belirtti.







Geçmişe Dönük Borç Olmamalı







Uygulamanın net kurallarının henüz belli olmadığının altını çizen Ağbal, mükelleflerde geçmişse dönük borç olmaması gerektiğini ancak bunun kaç yıl geçmişe bakılarak karar verileceğinin henüz netleşmediğini, ancak genel kuralın mükellefin indirimin yapılacağı dönem borcunun olmaması ve geçmişte de vergilerini düzenli ödeyen olması gerektiğini söyledi. Ağbal talebin yüzde 5 oranında olduğunu ancak konunun bakanlar Kurulu kararı sonrasında netleşeceğini belirtti.







kaynak:bankacıyım