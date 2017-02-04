Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kanser' Mesajı
Sigarayla Mücadelede Yeni Bir Eylem Planı Daha...
Rodallega: Trabzonspor Benim İçin Bir Nimet
İran'dan Çok Sert: Füzelerimizi Kafalarında Patlatırız
Soğuk Havada 38 Derecelik Suyu Tercih Ettiler
Erzincan Da Fuhuş Operasyonu
Nicki Minaj Boks Videosu Paylaştı, 2,5 Milyon Kişi ...
Düzenli Vergi Ödeyene İndirim Geliyor
Kanserle İlgili Doğru Bilinen Yanlışlar
Belediye Başkanı Kaçtı! Yerine Kayyum Atandı
Son Dakika Yasak Değil
Öğrencileri Taşıyan Otobüs Devrildi: 9 Ölü, 44 Yaralı
Fenerbahçe Flaş Derbi Kararlarını Açıkladı
Jennifer Lopez: Akıl Ve Vücut Olarak Da Hazırım
Bu Sefer Fitch'i Tl Çekti!
Kamyonet Binanın Üzerine Düştü!
Darbecilerin Yargılanacağı Salonun Koltukları Cezaevinde
Tsk'dan Flaş El Bab Açıklaması! 200 Deaş Terör Örgütü Hedefi...
İzmir Adliyesi Saldırısında Pkk-Fetö İlişkisi
Thy Uçağı İran'a Acil İniş Yaptı!

düzenli vergi ödeyene indirim geliyor

DÜZENLİ VERGİ ÖDEYENE İNDİRİM GELİYOR

Bakan Ağbal, vergisini düzenli ödeyen mükelleflere yüzde 5 oranında vergi indirimi gelebileceğini söyledi.

Tarih : 04 Şubat 2017, 13:38
Puan Ver : Düzenli Vergi Ödeyene İndirim Geliyor(6/10)14


Vergi indiriminin yolda olduğu müjdesini veren Maliye Bakanı Naci Ağbal, yapılan çalışmalar sonucunda ocak ayı sonu itibari ile 15,1 milyar lira gibi rekor bir tahsilat yapıldığını vatandaşın yapılandırmaya yoğun talep gösterdiğini söyledi.



Sadık Vatandaşa İndirim Geliyor



Vergisini düzenli ödeyen ve geçmişe dönük vergisel yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren vatandaşlar için indirimin söz konusu olduğunu belirten Ağbal, henüz indirim oranının netleşmediğini ancak yüzde 5 oranında bu mükelleflere indirim yapılabileceğini, konu hakkında çalışmanın bakanlar Kurulu'na arz edileceğini sözlerine ekledi.



Vergisini Ödeyene Kolaylık



Vatandaşlara hizmetin öncelik olduğunu belirten Ağbal, vergi mükellefinin kazancından devletine ödemesi gereken tutarı ödediğini ve düzenli ödeyen mükelleflerin bir kolaylık istediklerini, bakanlık olarak bu kişileri haklı gördüklerini söyledi. Ağbal, vergisini süresinde ödeyen vatandaşın kolaylık sağlanmasını istemesinin doğru bir talep olduğunu ve bunun için çalışılacağını söyledi.



Düzenlemenin Kapsamı Net Değil



Ağbal, yapılacak indirimden faydalanacak mükelleflerin hangi kapsam dahil olduğunun henüz net olmadığını, bu konuda belirli bir standardın olması gerektiğini ancak çok büyük ölçekli kurumsal işletmeler, faaliyet türünün stratejik olarak ilerlediği finans sektöründe yer alan büyük işletmeler için bu uygulamanın yapılmasının şu an için ihtiyaç olmadığını belirtti.



Geçmişe Dönük Borç Olmamalı



Uygulamanın net kurallarının henüz belli olmadığının altını çizen Ağbal, mükelleflerde geçmişse dönük borç olmaması gerektiğini ancak bunun kaç yıl geçmişe bakılarak karar verileceğinin henüz netleşmediğini, ancak genel kuralın mükellefin indirimin yapılacağı dönem borcunun olmaması ve geçmişte de vergilerini düzenli ödeyen olması gerektiğini söyledi. Ağbal talebin yüzde 5 oranında olduğunu ancak konunun bakanlar Kurulu kararı sonrasında netleşeceğini belirtti.



 



kaynak:bankacıyım










Etiketler: Düzenli  Vergi  Ödeyene  İndirim  Geliyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER