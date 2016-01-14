

Hava durumu son raporlarını meteoroloji acil uyarı ile duyurdu. Başta Ankara, Sivas, Eskişehir, Kayseri ve Katamonu olmak üzere tam 16 ilde bu gece şiddetli kar yağışı görülecek. Kar yağışı gece yarısı başlayacak ve sabah karşı etkisini arttıracak. Yurdun doğusunda Muş, Bitlis, Ağrı, Erzurum ve Erzincan hava durumu için kritik uyarı geldi; kar fena bastıracak.