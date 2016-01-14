DÜZCE'DEN GİRDİ! KAR BU GECE BASTIRACAK
Hava durumu son raporlarını meteoroloji acil uyarı ile duyurdu. Başta Ankara, Sivas, Eskişehir, Kayseri ve Katamonu olmak üzere tam 16 ilde bu gece şiddetli kar yağışı görülecek. Kar yağışı gece yarısı başlayacak ve sabah karşı etkisini arttıracak. Yurdun doğusunda Muş, Bitlis, Ağrı, Erzurum ve Erzincan hava durumu için kritik uyarı geldi; kar fena bastıracak.
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