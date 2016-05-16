

12-15 Mayıs tarihleri arasında Ankara AKM'de düzenlenen Düzce Tanıtım Günleri'nin yıldızı Bilişim Alanında faaliyet gösteren MT Teknoloji ve Düzce'nin köklü firmalarından olan Sarsılmaz Silah Sanayi oldu.



Düzce Valiliği'nin öncülüğünde düzenlenen ve Düzce tarihinde bir ilk olan Düzce Tanıtım Günleri'nde kurum ve özel firmalar stantlar açtılar. Bu stantların en göze çarpanları arasında ise Düzce'den Dünyaya teknoloji üreten MT Teknoloji ile Avrupa'nın en büyük silah firmalarından biri olan Sarsılmaz Silah Sanayi Stantları büyük dikkat çekti. Ziyaretçi akınına uğrayan MT Teknoloji ve Sarsılmaz stantları Düzce'yi en iyi şekilde tanıtmış olmanın haklı gururunu yaşadı.



Tanıtım Günleri boyunca MT Teknoloji ve Sarsılmaz Silah Sanayi stantlarına; Düzce Valisi Ali Fidan, Düzce Milletvekili Fevai Arslan, Eski Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Duran, Eski Düzce Valisi Adnan Yılmaz, Düzce ve Kdz. Ereğli MÜSİAD yöneticileri, Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, Düzce Basını ve çok sayıda iş adamı ziyaret etti.



Ziyaretlerde yapılan sohbetlerde MT Teknoloji firmasının Düzce'yi çağın en önemli iş kollarından olan teknoloji ve yazılım ile tanıtıyor olmasının Düzce'ye önemli katkılar sağlayacağına işaret edildi.



Düzce Valisi Ali Fidan, MT Teknoloji'nin Düzce'de yazılım ve bilişim alanında ulusal ve uluslar arası bazda işlere imza attığını ve ilimizde böyle bir firmanın olmasından dolayı mutlu olduklarını ifade etti.



MT Teknoloji Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Yüksek Bilgisayar Mühendisi Murat Taştepe, bu etkinliğin düzenlenmesinin baş mimarı olan Düzce Valisi Ali Fidan'a teşekkür ederek, kendisi için özel olarak hazırlattığı hediyeyi takdim etti.



Düzce Tanıtım günleri 4 gün boyunca bazı yolların kapalı olmasına rağmen binlerce misafiri ağırlayarak amacına fazlasıyla ulaştı.







