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DÜZCE TANITIM GÜNLERİ BAŞLADI


DÜZCE TANITIM GÜNLERİ BAŞLADI
Tarih : 13 Mayıs 2016, 09:50
Puan Ver : Düzce Tanıtım Günleri Başladı(7/10)9


Ankara Atatürk Kültür Merkezindeki Düzce Tanıtım Günleri'nin resmi açılış töreni Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un da katılımıyla gerçekleştirildi



Düzce Valisi Ali Fidan'ın girişimleriyle düzenlenen Düzce Tanıtım Günlerinin açılışında Düzce protokolünün yanı sıra çok sayıda siyasi de yer aldı . Yapılan açılış merasiminin ardından Ankara Atatürk Kültür Merkezi yerleşkesinde bulunan kamu ve özel kuruluşlara ait stantlar gezilmeye başlandı.



Düzce Valisi Ali Fidan ve protokol üyeleri stantlarda çeşitli incelemelerde bulunarak görevlilerden bilgiler aldılar. Düzce'nin yerel yazılım firmalarından olan ve Ankara Tanıtım günlerinde de standı bulunan MT Teknoloji ve Bilgisayar sistemleri LTD ŞTİ standını da gezen protokol üyeleri, MT Teknoloji firmasının kurum ve özel şirketler için geliştirdiği yazılımları uygulamalı olarak inceledi ve yazılımlar hakkında uzmanlardan bilgi aldılar.



Tanıtım günleri ve stantta yer alan yazılımlar hakkında konuşan MT Teknoloji yönetim kurulu Başkanı Murat TEŞTEPE , Düzce valisi Ali Fidan'ın tanıtım günleri projesini duyduğunda çok heycanlandığını ve firma olarak Düzce'de geliştirdikleri yazılımları Türkiye'nin her yerindeki kamu kurumları ve özel şirketlerin ihtiyaçlarına göre düzenlediklerini , Düzceye katma değer sağlamaya çalıştıklarını ifade etti. Düzce tanıtım günlerine katılmaları konusunda Düzce Valisi Ali Fidan'ın fazlasıyla teşvik ve yardımlarının dokunduğunu belirten Murat Taştepe , bu tanıtım günleri organizasyonunun Düzce'nin gelişiöine büyük katkı sağlayacağını da sözlerine ekledi.












Etiketler: Düzce  Tanıtım  Günleri  Başladı    haber

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