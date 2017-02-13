DÜZCE DE UYUŞTURUCU İLE TOPYEKUN MÜCADELE
Vali Zülkif Dağlı bağımlılıkla mücadelede topyekun hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.
Vali Zülkif Dağlı bağımlılıkla mücadelede topyekun hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.
Valilik Konferans Salonunda muhtarlara yönelik gerçekleştirilen bağımlılık ile mücadele bilgilendirme toplantısında konuşan Vali Dağlı çalışma kapsamında semt spor sahalarının oluşturulması için Ankara'da temaslarda bulunacaklarını belirtti.
kaynak:haberler
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