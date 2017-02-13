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Düzce De Uyuşturucu İle Topyekun Mücadele
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düzce de uyuşturucu ile topyekun mücadele

DÜZCE DE UYUŞTURUCU İLE TOPYEKUN MÜCADELE

Vali Zülkif Dağlı bağımlılıkla mücadelede topyekun hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Tarih : 13 Şubat 2017, 16:06
Puan Ver : Düzce De Uyuşturucu İle Topyekun Mücadele(6/10)5


Vali Zülkif Dağlı bağımlılıkla mücadelede topyekun hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.



Valilik Konferans Salonunda muhtarlara yönelik gerçekleştirilen bağımlılık ile mücadele bilgilendirme toplantısında konuşan Vali Dağlı çalışma kapsamında semt spor sahalarının oluşturulması için Ankara'da temaslarda bulunacaklarını belirtti.



 



kaynak:haberler








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