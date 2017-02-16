DÜZCE CEZAEVİNDE BİR MAHKUM YANGIN ÇIKARDI
Çilimli ilçesindeki cezaevinde 'kasten adam öldüme' suçundan yatan Kadir B., iddiaya göre cezaevi doktorundan istediği antidepresan hap verilmeyince gece 01.00 sıralarında kaldığı tek kişilik odada çarşafları tutuşturdu.
Yangına cezaevi görevlileri söndürme tüpleriyle müdahale ederken, itfaiyeye de haber verildi. Gelen Çilimli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin de müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Vücudunda yanıklar oluşan mahkum Kadir B. ile müdahale sırasında dumandan etkilenen infaz koruma memuru, ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mahkum ve infaz koruma memurunun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
kaynak:yenişafak
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