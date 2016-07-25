

Günümüzde hemen herkes göbek yağlarından şikayetçi. Vücudunun diğer bölgelerinde fazlalığı olmayanlar da göbeklerinin çıktığını söylüyor. Alınan yarım kilo bile olsa, ilk belirginleşme göbekte gerçekleşiyor, dolayısıyla göze ilk batan nokta da göbek oluyor. Peki alınan kilolar neden anında göbek yağı olarak karşımıza çıkıyor?







Karın bölgesi yağlanması çok sayıda kişinin en çok karşılaştığı ve çözüm aradığı sorunlardan biri. Karın bölgesi iç organlara yakın olduğu için bu bölgedeki yağlanma daha fazla tehlike içeriyor. Yani göbek yağlanması sadece estetik açıdan sorun yaratmıyor, kalp hastalıkları, diyabet ve karaciğer yağlanması gibi hastalıklara yatkınlığın belirtisi olarak da kabul ediliyor.







Vücuttaki yağlanma bölgesini çoğunlukla genetik yapının belirlediğini söyleyen Diyetisyen Ayşe Tuğba Şengel, “Elma tipi dediğimiz vücut tipi (karın bölgesi yağlanması) genetik olarak yatkınlık ile ortaya çıkıyor” dedi.







Ancak Şengel, beslenme alışkanlıklarının da göbekte yağ birikmesinde etkili olduğuna dikkat çekti, “Doymuş yağlardan oluşan hayvansal gıdalar, yağlı etler ve yağlı peynirler, tereyağı gibi besinlerden fazla tüketmek karın bölgesini yağlandırır. Ayrıca basit şeker içeren çikolata ve tatlı gibi besinleri sık tüketenler, insülin yüksekliğine bağlı olarak karın bölgesindeki yağlanmayı arttırıyor. Karın bölgesinin hareketsiz olması da yağlanmaya yatkın hale getiriyor” dedi.