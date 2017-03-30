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duygu ve davranışlarınızda inişler-çıkışlar oluyorsa...

DUYGU VE DAVRANIŞLARINIZDA İNİŞLER-ÇIKIŞLAR OLUYORSA...

Uzun süren ağır depresyon dönemleri, bipolar bozukluğu olan bireylerin yüzde 15'inin intihar ile yaşamını kaybetmesine neden olabiliyor

Tarih : 30 Mart 2017, 17:18
Puan Ver : Duygu Ve Davranışlarınızda İnişler-Çıkışlar Oluyorsa...(6/10)6


30 Mart Dünya Bipolar Günü, kendisinin de bipolar bozukluğu olduğu kabul edilen ünlü ressam Vincent Van Gogh'un doğum gününde kutlanmaktadır. Uluslararası işbirliğiyle Dünya Bipolar Günü'nün amacı hastalık konusunda toplumsal duyarlılığı, bilgiyi ve eğitimi artıracak faaliyetler aracılığı ile tüm dünyada farkındalık yaratmak ve toplumsal damgalamayı ortadan kaldırmaya yardımcı olmaktır.



Bir duygudurum bozukluğu olan bipolar bozukluk (eski ismiyle manik depresif hastalık) ya da iki uçlu bozukluk; taşkınlık (mani) ya da çökkünlük (depresyon) dönemlerinin yaşandığı, duygusal ve davranışsal iniş çıkışlarla giden, ara dönemlerde hastaların olağan iyilik hallerine döndükleri fakat bu hastalık dönemlerinin yaşam boyu görülebildiği bir bozukluktur. Günümüz şartlarında bipolar bozukluk başarılı bir şekilde tanınmakta ve etkili biçimde tedavi edilebilmektedir. Ancak hastalığın ilk yıllarındaki müphem belirtiler, bozukluğun yineleyici doğası ve değişik zamanlarda farklı hastalık dönemleri ile ortaya çıkması tanı koyma sürecini zorlaştırmakta, uygun tedavinin başlanmasını geciktirebilmektedir. Uzun süren ağır depresyon dönemleri, bu bozukluğu olan bireylerin yüzde 15'inin intihar ile yaşamını kaybetmesine neden olabilmektedir. Bu oran genel topluma göre 30 kat yüksektir. Bu tür zor dönemler hasta, hasta yakını ve ruh sağlığı çalışanları arasında sürekli bir işbirliği sayesinde aşılabilmektedir.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Duygu  Ve  Davranışlarınızda  İnişler-Çıkışlar  Oluyorsa    haber

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