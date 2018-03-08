Kasap Baba, Cinsel İçerikli Film Bağımlısı Olan Oğlunun Elini Kesti
Son Dakika! Afrin Operasyonunda 48. Gün! Cinderes Teröristlerden Temizlendi
Çavuşoğlu: Terörist Başı Müslim İsveç'te, Nota İle Geçici Tutuklama Talebi İlettik
Özel Güvenlik Sayısı Polisi Geçti
'kocasından Dayak Yiyen Kadınlar Şükretmeli' Fetvasına Soruşturma!
Harekatın Biteceği Tarihi Duyuran Ankara'dan Irak'a Operasyon Sinyali
Spor Toto Süper Ligdde 25. Hafta Hakemleri Belli Oldu
Köşeye Sıkışan Ypg, Türkiye'yi Destekleyen Aşiretler Liderlerini Rehin Aldı
8 Mart Emekçi Kadınlar Günü Kutlu Olsun! İşte Fedakarlığı Görev Edinmiş Kadınlarımızın Hikayeleri
Otomobili Üzerlerine Sürdü! İki Genç Kızın Kıl Payı Ölümden Döndüğü Anlar Kamerada
Üniversitede Kadın Kavgası! Profesör, Yardımcı Doçenti Yakasından Tutup Tartakladı
Duty Free'lerde 55 Milyon Euroluk Yerli Ürün Satıldı
Metrobüs Durağında Kabus! 25 Dakika Boyunca Asansörde Mahsur Kaldı
Hiçbir Zorluk Çalışma Tempolarını Etkilemiyor! İşte Doğu Karadeniz'in Pes Etmeyen Kadınları
Apart Otelde İranlı Trans Birey, Boğazı Kesilmiş Halde Ölü Bulundu
65'lik Bedriye Teyzenin Dramı! Kadınlar Günü'nü Hurda Ve Kağıt Toplayarak Geçiriyor
Çocuklarına Yük Olmak İstemeyen 95'lik Dedenin İntihar Anları Kamerada
Çiftlikbank'a Nitelikli Dolandırıcılıktan Suç Duyurusu Yapıldı
Bim'in Net Karı Belli Oldu! Hasılatı Dudak Uçuklatıyor
Müebbet Hapis Cezası Alan Eski Tribün Lideri, Yurt Dışına Kaçarken Yakalandı

Duty Free'lerde 55 Milyon Euroluk Yerli Ürün Satıldı

DUTY FREE'LERDE 55 MİLYON EUROLUK YERLİ ÜRÜN SATILDI

Türkiye'de geçen yıl gümrüksüz satış mağazalarından yapılan yerli ürün satışlarının cirosu, yaklaşık 55 milyon euro oldu.

Tarih : 08 Mart 2018, 12:40
Puan Ver : Duty Free'lerde 55 Milyon Euroluk Yerli Ürün Satıldı(5/10)1

Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündeminde bulunan ve gümrüksüz satış mağazalarından yapılan yerli ürün satışlarına katma değer vergisi (KDV) ile özel tüketim vergisi (ÖTV) istisnası öngören kanun tasarısı, geçen yıl cirosu yaklaşık 55 milyon euro olarak belirlenen yerli ürün satışları için büyük önem taşıyor.

REKABET EŞİTSİZLİĞİ GİDERİLECEK

Meclise sevk edilen "Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı"nın kanunlaşması halinde gümrüksüz satış mağazalarına ve bunların depolarına yurt içinden yerli üreticilerin yaptığı teslimler, KDV ve ÖTV istisna tutulmak suretiyle yerli işletmeler aleyhine oluşan rekabet eşitsizliği giderilecek. Dolayısıyla tüketiciler gümrüksüz satış mağazalarındaki yerli ürünleri de vergisiz satın alabilecek.

YEREL ÜRETİCİLER AVANTAJLI OLACAK

Gıda, elektronik, hediyelik eşya, oyuncak, alkol, çikolata, parfüm gibi çok sayıda yerli ürün bu mağazalarda uygun fiyatlarla satışa sunulacak. Düzenleme, lojistik maliyetler de dikkate alındığında yerel üreticileri avantajlı konuma taşıyacak.

Mevcut durumda gümrüksüz satış mağazalarının yurt dışına çıkan yolculara satmak üzere yurt içinden yaptıkları alımlar KDV'ye tabi tutuluyor. İthalat lehine haksız rekabet ortamı oluşturduğu belirtilen uygulama, yerli üretici ve tedarikçi için dezavantaj olarak kabul ediliyor.

İSTİSNALARIN KAPSAMI GENİŞLETİLİYOR

Öte yandan, Meclise sevk edilen tasarıyla mevcut mevzuatta "kısmi istisna" olarak tanımlanan veya daha önce istisna olarak kabul edilmeyen bazı işlemler "tam istisna" kapsamına alınacak.

Gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleriyle gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda, ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallarla transit rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri de "tam istisna" kapsamında değerlendirilecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Duty  Free  Lerde  55  Milyon  Euroluk  Yerli  Ürün  Satıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER