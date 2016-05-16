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duterte, idam cezasını geri getirmeyi planlıyor

DUTERTE, İDAM CEZASINI GERİ GETİRMEYİ PLANLIYOR

Filipinler'de 9 Mayıs'ta düzenlenen devlet başkanı seçiminin galibi Rodrigo Duterte, idamı cezasını geri getirmeye çalışacağını açıkladı.

Tarih : 16 Mayıs 2016, 10:38
Puan Ver : Duterte, İdam Cezasını Geri Getirmeyi Planlıyor(6/10)5


BBC'nin haberine göre, 71 yaşındaki Duterte, başkan seçilmesinin ardından düzenlediği ilk basın toplantısında, idam cezasını geri getirmek istediğini söyledi.



"Kongre'yi asarak idam etme cezasının geri getirilmesi konusunda teşvik edeceğim" diyen Duterte, ayrıca güvenlik güçlerine de organize suça karışmış ve polisten kaçan şüphelileri "ateş ederek öldürme" yetkisi vermeyi planladığını belirtti.



Duterte'nin idam cezasını, uyuşturucu kaçakçıları, silah kaçakçıları ve kurbanlarını öldüren tecavüzcü, soyguncu veya araba hırsızları için istediği belirtiliyor.



Filipinler'de idam cezası 2006'da kaldırılmıştı.



Mindanao'daki Davao kentinin belediye başkanlığını 22 yıldır yürüten Duterte, 9 Mayıs'ta yapılan seçimlerde oyların yüzde 38,55'ini alarak devlet başkanı seçilmişti. Duterte, 30 Haziran'da yemin ederek 6 yıllığına Filipinler'in devlet başkanı görevini üstlenecek.

 








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