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düşüş tam gaz devam ediyor! çeyrek bugün...

DÜŞÜŞ TAM GAZ DEVAM EDİYOR! ÇEYREK BUGÜN...

Altının gram fiyatı, düşüş eğilimini bugüne de taşıyarak 142,3 liraya kadar geriledi.

Tarih : 23 Şubat 2017, 11:07
Puan Ver : Düşüş Tam Gaz Devam Ediyor! Çeyrek Bugün...(6/10)3


Dün, hafta başından bu yana etkili olan dolar kurundaki düşüşe paralel 142,2 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,89 azalışla 142,6 liradan tamamladı.



Gram altın bugün açılışta 142,3 lirayı görmesinin ardından saat 10.15 itibarıyla 142,5 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 234 liradan, Cumhuriyet altını da 955 liradan satılıyor.



 



kaynak:habertürk








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