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düşük bel ve dar pantolonlara dikkat

DÜŞÜK BEL VE DAR PANTOLONLARA DİKKAT

DENİZLİ'de Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Erhan Özfidan, düşük bel ve dar pantolonların kasık bölgesinde sinir sıkışmasına neden olabileceği, bunun sonucunda ise bacaklarda his kaybı yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Tarih : 04 Kasım 2016, 14:25
Puan Ver : Düşük Bel Ve Dar Pantolonlara Dikkat(7/10)8


DENİZLİ'de Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Erhan Özfidan, düşük bel ve dar pantolonların kasık bölgesinde sinir sıkışmasına neden olabileceği, bunun sonucunda ise bacaklarda his kaybı yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Erhan Özfidan, düşük bel ve dar pantolonların yaratacağı sağlık sorunlarına karşı vatandaşları uyardı. Düşük bel ve dar pantolonların, taşıdığı sağlık riskleri açısından masum olmadığını, güzel ve zayıf görünme arzusunun sağlık sorunlarına yol açtığını ifade eden Özfidan, modayı takip etmek uğruna acı çeken kişilerin uyluk bölgesinde 'meralgiaparesthetica' adı verilen sinir sıkışması olabileceğini, bunun sonucunda da bacaklarda his kaybı yaşanabileceği uyarısı yaptı. Özfidan, "Dar kot pantolon vücudunuzun kan akışını bile bozar. O yüzden bedeninize göre pantolonlar giyin" dedi.

Özellikle bacak bacak üstüne atanlarda, alaturka tipi tuvalette uzun süre kalanlarda, dar pantolon giyenlerde ve şeker hastalarında, meraljiaparestetika görülebileceğini söyleyen Özfidan, "Bacaklarda uyuşma, yanma ve ağrı şeklinde kendisini gösteriyor. Tabii ki herkeste olacak diye bir şey yok. Bu kişinin kas yapısı, bağ dokusu ve sinirlerin geçtiği kanalın darlığına göre değişebiliyor. Meraljiparestetika, belimizden çıkıp, kasığımıza doğru inen bir sinirin sıkı bir pantolon, kemer ya da korse ile sıkışmasına bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bu sinir sıkışmasına bağlı olarak, uyluk bölgesinin dış yanında uyuşma oluşabilir. Uyluğunun dış yanında uyuşması olan kişilerin kıyafetlerini bu açıdan gözden geçirmelerini öneriyorum" diye konuştu.








Etiketler: Düşük  Bel  Ve  Dar  Pantolonlara  Dikkat    haber

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