Spor turnuvası için Almanya'ya gelen 14 kişilik grup polis tarafından 6 saati aşkın süredir bekletiliyor. Grup içinde bulunan bir Türk'ün gözaltına alındığı, diğerlerinin sorgularının Düsseldorf havalimanında sürdüğü ifade edildi



Türkiye'den Almanya'ya gelen 14 kişilik sporcu kafilesinin Alman polisi tarafından sorgulandığı ve grupta bulunan bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.



Türk diplomatik kaynakları, Ankara'dan geldikleri Düsseldorf havaalanında 6 saati aşkın süredir bekletilen gruptaki kişilerden T.Ö'nün, Almanya'ya yasa dışı bir şekilde insan sokmaya çalışmaktan gözaltına alındığı ve hakim karşısına çıkarılacağı açıklamasında bulundu.



Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu "hususi pasaport" sahibi yolcuların, polis tarafından tercüman aracılığıyla ifadelerinin alındığı belirtildi. Yolcuların, bir karate turnuvası için Almanya'ya geldiklerini söylediği öğrenildi.







kaynak:sabah