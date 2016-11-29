

Bolivya'dan 81 kişiyle havalanan yolcu uçağı, Medellin uluslararası havalimanına kilometreler kala düştü. Gelen son dakika bilgisine göre, uçaktaki 72 yolcu arasında Brezilya futbol takımı Chapecoense'nin oyuncuları da yer alıyordu.







Kaza bölgesinden ilk sevindiren haber geldi, altı kişinin canlı kurtarıldığı bildiriliyor. Yerel yetkililer, en az 25 kişinin öldüğünü açıkladı.







Uçağın enkazından ilk fotoğraflar geldi. Uçakta futbol takımının sekiz yöneticisi ve 21 gazetecinin olduğu açıklandı.







kaynak:milliyet