Listede, Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Aleksandrov Kızıl Ordu Korosu'ndan 64 müzisyen, 9 gazeteci, 8 asker, 1 sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile 2 bakanlık yetkisinin ismi yer aldı.







Mürettebat listesi:



1. Volkov R.V



2. Rovenski A.S.



3. Petuhov A.N.



4. Mamonov A.V.



5. Parikmaherov V.N.



6. Tregubov V.A.



7. Suşkov V.S.



8. Suhanov A.O.







Askerler:



1. Halilov V.M.



2. Hasanov A.B.



3. Vaganov A.İ.



4. İvanov A.Yu



5. Kolosovski A.V.



6. Dolinskiy A.İ.



7. Negrub A.N.



8. Abrosimov S.S.







Federal Devlet Çalışanları



1. Gubankov A.N.



2. Badrutdinova O.T.







Uluslararası "Adil Yardım" Sivil Örgütü



1. Glinka E.P.







Basın mensupları



1. Runkov D.A.



2. Denisov V.V.



3. Soydov A.A.



4. Lujetski M.V.



5. Obuhov P.K.



6. Pestov O.M.



7. Rjevski V.V.



8. Suranov A.A.



9. Tolstov E.V.







Aleksandrov Korosu



1. Sonnikov A.V.



2. Gujova L.A.



3. İvaşko A.N.



4. Brodski V.A.



5. Buloçnikov E.V.



6. Golikov V.V.



7. Osipov G.L.



8. Sanin V.V.



9. Mayorov K.V.



10. Buryaçenko B.B.



11. Bobovnikov D.V.



12. Bazdırev A.K.



13. Belonojko D.M.



14. Besçasinov D.A.



15. Vasin M.A.



16. Georgiyan A.T.



17.Davidenko K.A.



18.Deniskin S.İ.



19. Juravlev P.V.



20.Zakirov P.P.



21.Ivanov M.A.



22.Ivanov A.V.



23.Kotlyar S.A.



24.Kochemasov A.S.



25.Krivtsov A.A.



26.Litvyakov D.N.



27.Mokrikov S.A.



28.Morgunov A.A. 2



9.Nasibulin J.A.



30.Novokshanov Y.M.



31.Polyakov V.V.



32.Savelev A.V.



33.Sokolovsky A.V.



34.Tarasenko A.N.



35.Trofimov A.S.



36.Uzlovsky A.A.



37.Halimon B.JI.



38.Shtuko A.A.



39.Kryuchkov I.A.



40.Ermolin V.I.



41.Bykov C.JI.



42.Kolobrodov K.A.



43.Korzanov O.V.



44.Larionov I.F.



45.Lyashenko K.I.



46.Mihalin V.K.



47.Popov V.A.



48.Razumov A.A.



49.Serov A.S.



50.Shahov I.V



51.Archukova A.A



52.Gilmanova P.P.



53.Ignateva N.V



54.Klokotova M.A



55.Korzanova E.I



56.Pyreva L.A



57.Satarova V.I



58.Trofimova D.S



59.Horoshova L.N



60.Tsvirinko A.I



61.Shagun O.J



62.Gurar L.I



63.Suleymanov B.R



64. Stolyar I.V







kaynak:yenisafak