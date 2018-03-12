DÜŞEN UÇAKTAKİ HOSTESİN KIZ KARDEŞİ, ABLASIYLA BİRLİKTE ÇEKİLDİĞİ FOTOĞRAFI PAYLAŞTI
İran'da düşen uçağın hostesi Eda Uslu'nun ölümü ailesini ve arkadaşlarını yasa boğdu. Hostesin kız kardeşi ablasıyla birlikte çekildiği fotoğrafı paylaştı.
İran'da düşen özel uçağın hostesliğini yapan Eda Uslu'nun ölümü ailesini ve arkadaşlarını yasa boğdu.
ABLASIYLA ÇEKİLDİĞİ FOTOĞRAFI PAYLAŞTI
Eda'nın kız kardeşi Ela Uslu'nun da düşen uçağın sahibi olan Başaran Holding'e ait MC Havacılık'ta kabin şefi olduğu ortaya çıktı. Ablasının acılı haberi ile yıkılan Ela Uslu, sosyal medya hesabından ablasıyla birlikte çekildiği bir fotoğrafını paylaştı.
ABLASIYLA AYNI ŞİRKETTE ÇALIŞTIĞI ORTAYA ÇIKTI
Kız kardeşinin uzun yıllar Atatürk Havalimanı'nda TAV Havalimanları'nda çalışan Eda Uslu, yaklaşık bir yıl önce buradaki işinden ayrılmıştı. Eda Uslu, kız kardeşi Ela Uslu'nun da kabin şefi olarak çalıştığı MC Havacılık'a iş başvurusunda bulunarak, burada hosteslik yapmaya başladı.
EDA'NIN AİLESİ VE ARKADAŞLARINI YASA BOĞDU
Eda'nın ölüm haberi, başta ailesi olmak üzere yakınları ve arkadaşlarını yasa boğdu. Ablasının acılı haberi ile yıkılan Ela, sosyal medya hesabından ablasıyla birlikte çekildiği bir fotoğrafını paylaştı. Takipçileri ise bu fotoğrafın altına yazdıkları taziye mesajlarıyla üzüntülerini dile getirdi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar