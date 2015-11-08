

İstihbaratçılara göre, IŞİD'ci İngiliz cihatçılar uçağa konan bombayı yaptılar.



Pazar günleri yayımlanan iki yüksek tirajlı İngiliz gazetesi Sunday Express ve Daily Star Sunday aynı iddiayı birinci sayfalarına manşet yaptılar.



Sunday Express “Jet bombacıları İngiliz lehçesiyle konuştular” manşetli haberinde istihbarat uzmanlarının Mısır üzerindeki Rus uçağının bombalanmasının arkasında İngiliz radikallerin olduğuna inandığına dikkat çekti. Uçak infilak ettikten hemen sonra birbirlerini kutlarken konuşmaları dinlenen zanlıların Birmingham ve Londra şiveleriyle konuştukları ileri sürüldü. Suriye'de eğitim gören elektronik bilgileri olan bu kişilerin bombanın yapımında parmakları olabileceği düşünüldü.



İç sayfalarında “İngilizlerin uçak bombasıyla ilişkisi” başlıklı bir haber yapan Sunday Express, “IŞİD'in Şarm'a sızmasıyla bir rüyanın sonu” başlıklı haberinde “Avrupa'nın tersine bomba yapmak için malzeme satın almaya dışarı gidenleri kollayacak muhafızlar yok. Vahşi Batı gibi bir durum var ve çoğunluğu Bedevi kabilesinden gelen Sinai'deki IŞİD, kaçakçılıkta uzman” yorumunu yaptı.



Daily Star Sunday, soruşturmayı izleyen casusların İngiliz kaçıkların Rus uçağını Mısır'da düşürdüklerinden şüphelendiklerine işaret ederek “İngiliz Cihatçılar bombayı yaptı” manşetini attı. Haberde, “IŞİD vahşiliği Mısır'da kutlarken Birmingham ve Londra lehçeleriyle konuştukları tespit edildi” denildi.