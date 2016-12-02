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düşen uçak 'acil durum bildirimi' yapmamış

DÜŞEN UÇAK 'ACİL DURUM BİLDİRİMİ' YAPMAMIŞ

Kolombiya'da salı günü düşen uçaktan önce piste inen uçağın, acil durum bildirimi yapmadığı belirtildi.

Tarih : 02 Aralık 2016, 11:49
Puan Ver : Düşen Uçak 'acil Durum Bildirimi' Yapmamış(6/10)5


 Kolombiya basını havayolu şirketi VivaColombia yetkililerine dayandırdığı haberinde, Rionegro kentindeki Jose Maria Cordova havaalanına inen uçağının, iniş için öncelik istediğini fakat acil durum bildirimi yapmadığını duyurdu.



Önceki gün yayınlanan telsiz kayıtlarında, dağlık araziye düşen Lamia uçağının, kuleden, yakıtının bittiğini söyleyerek acil iniş izni istediği, ondan önce VivaColombia uçağının piste indiği orta çıkmıştı.



Kolombiya Sivil Havacılık Kurumu Güvenlik Müdürü Fredy Bonilla da Lamia şirketine ait uçağın düşme anında hiç yakıtının olmadığını söyledi. Bonilla, düşen uçağın, kalkış noktası olarak Santa Cruz de la Sierra yerine Cobija'yı gösterdiğini sözlerine ekledi.



Bolivya'nın Santa Cruz de la Sierra şehrinden Kolombiya'nın Medellin kentine hareket eden ve Brezilya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Chapecoense takımı dahil 77 kişinin (9'u mürettebat, 68'i yolcu) bulunduğu uçak, dağlık araziye düşmüştü. Kazada 71 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.



Bolivya'nın kuzeyindeki Cobija kenti, Kolombiya'ya Santa Cruz de la Sierra'dan daha yakın mesafede bulunuyor.



 



kaynak:trthaber








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