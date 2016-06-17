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düşen uçağın ikinci kara kutusu da bulundu

DÜŞEN UÇAĞIN İKİNCİ KARA KUTUSU DA BULUNDU

İçerisindeki 66 kişiyle Akdeniz'e çakılan Mısır Havayolları uçağının enkazını tarayan ekipler, bir gün sonra ikinci kara kutuya da ulaştı.

Tarih : 17 Haziran 2016, 16:16
Puan Ver : Düşen Uçağın İkinci Kara Kutusu Da Bulundu(6/10)6


EgyptAir'e ait Airbus A320 uçağının ikinci kara kutusu da Akdeniz'in derinliklerinde bulundu.



Uçağın enkazını iki gün önce tespit eden ekipler, dün de kokpit ses kayıtlarının yer aldığı ilk kara kutuyu bulmuştu.



56'sı yolcu 66 kişiyle Paris'ten havalanan uçak, Kahire'ye giderken 19 Mayıs'ın ilk saatlerinde Akdeniz üzerinde radardan kaybolmuş ve bir süre sonra da düşmüştü.



Uçağın Yunanistan'ın Girit Adası'yla Mısır kıyıları arasında düştüğü yer, günler sonra tespit edilebilmişti.








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