

EgyptAir'e ait Airbus A320 uçağının ikinci kara kutusu da Akdeniz'in derinliklerinde bulundu.







Uçağın enkazını iki gün önce tespit eden ekipler, dün de kokpit ses kayıtlarının yer aldığı ilk kara kutuyu bulmuştu.







56'sı yolcu 66 kişiyle Paris'ten havalanan uçak, Kahire'ye giderken 19 Mayıs'ın ilk saatlerinde Akdeniz üzerinde radardan kaybolmuş ve bir süre sonra da düşmüştü.







Uçağın Yunanistan'ın Girit Adası'yla Mısır kıyıları arasında düştüğü yer, günler sonra tespit edilebilmişti.