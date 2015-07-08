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'düşen petrol fiyatları piyasaya yansıyacak'

'DÜŞEN PETROL FİYATLARI PİYASAYA YANSIYACAK'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız "57-58 dolar bandında olan ham petrol varil fiyatı geçen aya göre yüzde 5-6 düştü. Bu 3 gün faz farkı ile piyasaya yansıyacak" dedi.

Tarih : 08 Temmuz 2015, 15:30
Puan Ver : 'düşen Petrol Fiyatları Piyasaya Yansıyacak'(8/10)7


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 57-58 dolar bandında olan ham petrol varil fiyatının geçen aya göre yüzde 5-6 düştüğünü belirterek, "Bu 3 gün faz farkı ile piyasaya yansıyacak" dedi.








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