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düşen mısır uçağı ile ilgili flaş gelişme!

DÜŞEN MISIR UÇAĞI İLE İLGİLİ FLAŞ GELİŞME!

Paris-Kahire seferi sırasında Akdeniz'e düşen Mısır Hava Yolları'na ait Airbus A320 tipi yolcu uçağına ait Acil Yer Bulma Vericisi (ELT) cihazının yerinin tespit edildiği bildirildi.

Tarih : 26 Mayıs 2016, 09:38
Puan Ver : Düşen Mısır Uçağı İle İlgili Flaş Gelişme!(6/10)8


Uçağın düşmesine ilişkin oluşturulan araştırma komitesinin başkanı pilot Eymen el-Mukaddem, yaptığı açıklamada, herhangi bir kaza durumunda otomatik ya da manuel olarak aktif hale gelerek sinyal veren ELT cihazının, uçağın düştüğü noktadan 5 kilometre uzaklıkta bulunduğunu belirtti.



Cihazın Silahlı Kuvvetlere bağlı araştırma ve kurtarma ekibine teslim edildiğini ifade eden Mukaddem, uçağın karakutusunun ise henüz bulunamadığını ve bunun için de yabancı uzman bir şirketten yardım alınacağını kaydetti.



Mısır Hava Yolları'na ait A320 tipi yolcu uçağı Paris-Kahire seferini yaparken, 19 Mayıs Perşembe günü 02.45'te Akdeniz'de Mısır hava sahasında radardan kaybolmuştu.



Uçakta 3'ü çocuk 56 yolcu ile 7'si uçuş görevlisi olmak üzere 10 mürettebat bulunduğu, bunlardan 30'unun Mısırlı, 15'inin Fransız, 2'sinin Iraklı, diğer 9'unun İngiliz, Belçikalı, Kuveytli, Suudi Arabistanlı, Sudanlı, Çadlı, Portekizli, Cezayirli ve Kanadalı olduğu açıklanmıştı.








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