DÜŞEN JETTE ÖLEN MİNA'YA NİŞANLISINDAN DUYGUSAL VEDA: BENİ BEKLE
İran'daki düşen jette ölen Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer, gazete yayınlattığı duygusal ölüm ilanında, "Minik kalpli meleğim seni çok seviyorum beni bekle... Murty'n" dedi.
İran'daki uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer gazetelerde duygusal bir ölüm ilanı yayınladı.
"MİNİK KALPLİ MELEĞİM BENİ BEKLE"
Gezer, Başaran'a "Minik kalpli" meleğim diyerek hitap etti. Gezer ilanda, "Minik kalpli meleğim seni çok seviyorum beni bekle... Murty'n" dedi.
14 NİSANDA EVLENECEKLERDİ
Murat Gezer geçen Ekim ayında düzenlenen bir törenle Mina Başaran ile nişanlanmıştı. İkili, 14 Nisan 2018'de dünya evine girmeye hazırlanıyordu.
Kaynak: haberinburada
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