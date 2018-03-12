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Düşen Jette Can Vermişti, Mesajını Gören 'öleceğini Anlamış' Diyor
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DÜŞEN JETTE CAN VERMİŞTİ, MESAJINI GÖREN 'ÖLECEĞİNİ ANLAMIŞ' DİYOR


Düşen jette can vermişti, mesajını gören 'Öleceğini anlamış' diyor
Tarih : 12 Mart 2018, 16:00
Puan Ver : Düşen Jette Can Vermişti, Mesajını Gören 'öleceğini Anlamış' Diyor(9/10)5

Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a gelirken İran hava sahasında düşen özel Türk jetinde kabin memuru olarak Eda Uslu görev yapıyordu. Uslu'nun sosyal medya hesabındaki bir paylaşımı okuyanları duygulandırdı.

TAV'DAN 1 YIL ÖNCE İSTİFA ETMİŞ

Uzun yıllar TAV Havalimanları Holding'te yer hizmetlerinde çalışan Eda Uslu, yaklaşık bir yıl önce istifa etmişti. Kabin memurluğu eğitimi alan Eda Uslu, Başaran Holding'e ait MCJet'te görev yapmaya başladı.

FACEBOOK'TAKİ PAYLAŞIMI YÜREK BURKTU

Uslu son olarak önceki gün Dubai'de çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Uslu'nun Facebook'taki künyesinde yer alan şu ifadeler yürek burktu:

"Dünyaya bu gelişimi saymayın bu bir prova. Beni birde öteki gelişimde görün ayakta alkışlayacaksınız"

3 GÜN ÖNCE PİLOTLA FOTOĞRAF ÇEKTİRMİŞLER

İran'da düşen Başaran Holding'e ait iş jetinde hayatını kaybeden hostes Eda Uslu'nun uçağın pilotu Melike Kuvvet ile üç gün önce Dubai'de çektirdikleri fotoğrafı sosyal medyada paylaştığı ortaya çıktı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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