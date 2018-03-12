Uçak kazasında yaşamını kaybeden Mina Başaran'ın müstakbel eşi olan Murat Gezer kimdir? Ünlü iş adamı Murat Gezer hangi firmanın sahibidir? İşte biyografisi...

Uçak kazasında hayatını kaybeden Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'ın kızı olan Mina Başaran'ın nişanlısı olan Murat Gezerkimdir? Müstakbel eşini uçak kazasında kaybeden Murat Gezer hangi firmanın sahibidir?

MURAT GEZER KİMDİR?

Almanca ve İngilizce bilen Murat Gezer işadamı. American InterContinental University'de eğitim gören Murat Gezer ailesine ait matbaacılık şirketinde çalışıyor.

Metprint Baskı Sistemleri'nin sahibi olan Murat Gezer geçtiğimiz Ekim ayında Soho House'da düzenlenen bir törenle geçtiğimiz ekim ayında Mina Başaran ile nişanladı.

Mina Başaran nişanlısı Murat Gezer ile bir ay sonra Çırağan Sarayı'nda evlenecekti.

14 Nisan 2018 tarihinde Mina Başaran'la dünya evine girecek olan Murat Gezer müstakbel eşini uçak kazasın hayatını kaybetti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye gelen bir özel uçak İran'ın başkenti Tahran'ın güneyinde düştüğü resmi olarak bildirildi. Uçakta bulunan 2'si kadın pilot, 1'i hostes, 8'i yolcu 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaynak: haberinburada