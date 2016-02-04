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düşen iha hakkında incirlik'ten açıklama

DÜŞEN İHA HAKKINDA İNCİRLİK'TEN AÇIKLAMA

İncirlik Hava Üssü 39. Kanat Üs Komutanlığı, ABD'ye ait İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) teknik bir arıza nedeniyle düştüğünün sanıldığını, gerçek düşüş sebebinin araştırıldığını bildirdi.

Tarih : 04 Şubat 2016, 15:56
Puan Ver : Düşen İha Hakkında İncirlik'ten Açıklama(10/10)12


Komutanlığın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, MQ-1 Predator tipi İHA'nın, dün merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi'nde bir tarlaya düştüğü anımsatıldı.



Açıklamada, "İlk değerlendirmelere göre hava aracının teknik bir arıza nedeniyle düştüğü sanılmaktadır. Gerçek düşüş sebebinin bulunması için araştırmalar devam etmektedir" denildi.



Herhangi bir sivil veya askeri personelin zarar görmediği olayın ardından, bölgede Türk ve ABD yetkililerinin çalışma gerçekleştirdiği kaydedildi.








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