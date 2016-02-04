

Komutanlığın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, MQ-1 Predator tipi İHA'nın, dün merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi'nde bir tarlaya düştüğü anımsatıldı.







Açıklamada, "İlk değerlendirmelere göre hava aracının teknik bir arıza nedeniyle düştüğü sanılmaktadır. Gerçek düşüş sebebinin bulunması için araştırmalar devam etmektedir" denildi.







Herhangi bir sivil veya askeri personelin zarar görmediği olayın ardından, bölgede Türk ve ABD yetkililerinin çalışma gerçekleştirdiği kaydedildi.