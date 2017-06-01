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DÜŞEN HELİKOPTERDE ŞEHİT OLAN ASKERLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU


DÜŞEN HELİKOPTERDE ŞEHİT OLAN ASKERLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Tarih : 01 Haziran 2017, 08:52
Puan Ver : Düşen Helikopterde Şehit Olan Askerlerin Kimlikleri Belli Oldu(9/10)8




Şenoba'dan kalkan 'coogeer' tipi helikopter kalkıştan 3 dakika sonra yüksek gerilim hattına takılarak düştü. Kaza bölgesine arama-kurtarma ekiplerinin yanı sıra çok sayıda sağlık personeli sevk edildi. TSK da yaptığı açıklamada 13 askerin şehit olduğunu duyurdu.



Şehit olan askerlerimizin isimleri şöyle:



Tümgeneral Aydoğan Aydın

Albay Oğuzhan Küçükdemir

Albay Gökhan Peker

Yüzbaşı Songül Yakut

Binbaşı Koray Onay

Yüzbaşı İlker Acar

Yüzbaşı Nuri Şener

Başçavuş Mehmet Erdoğan

Uzman Çavuş Zeki Koç

Pilot Yüzbaşı Serhat Sığınak

Pilot Üstteğmen Abdülmüttalip Kesikbaş

Başçavuş Fevzi Kıral

Pilot Uzman Çavuş Hakan İncekal



 



kaynak:sabah










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