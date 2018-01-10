Aysal'dan Yıldırım Demirören'e Yanıt Gecikmedi: Sorunun Baş Aktörüdür
Galatasaray'dan Bruma Transferi İçin Dev Adım
Trabzonspor Filip Novak İle Anlaştı
Galatasaray, 17 Yaşındaki Futbolcuyu Denemeye Aldı
Gençlerbirliği, Hazırlık Maçında Demir Grup Sivasspor'u 4-1 Yendi
Doların Ateşi Yükseldi! 3,80 Lirayı Aştı
Antalyaspor'un Yeni Başkanı Cihan Bulut
Erdoğan'dan Kaymakam Maaşlarına Düzenleme Sinyali: Emri Altında Çalışanlardan Düşük Maaş Alamazlar
Jeff Bezos, 105 Milyar Dolar Servetle Tüm Zamanların En Zengini Oldu
Abdullah Avcı: Arda Turan Transferi İki Gün İçerisinde Belli Olacak
Turcoin Projesinin Arkasından Saadet Zinciri Şirketi Çıktı
Abdullah Avcı: Büyük Takımlardan Transfer Teklifi Aldım
Yasin Öztekin Galatasaray İle Yeni Sözleşme Yapmak İstediğini Açıkladı
Sahte Bal Tarihe Karışacak! Tüm Ürünler İncelenecek
Brezilyalı Josef De Souza Fenerbahçe'de Kalmak İstiyor
Thy, Çalışanlarını Bir Maaş İkramiyeyle Ödüllendirdi
Asgari Ücrete 100 Lira Destek Ödemesi Devam Edecek
Ethereum Rekora Doymuyor! Bin 350 Da Doları Aştı
Beşiktaş-Adalar Seferi Yeniden Başlıyor
İstanbul'da İnsani Geçim Ücreti 2 Bin 385 Lira

Dusco Tosic'e iki talip birden

DUSCO TOSİC'E İKİ TALİP BİRDEN

Beşiktaş'ta Vida'nın gelişinin ardından takımdan ayrılacağı konuşulan Dusco Tosic'e Fransız temsilcileri Bordeaux ve Saint Etienne talip oldu.

Tarih : 10 Ocak 2018, 09:30
Puan Ver : Dusco Tosic'e İki Talip Birden(6/10)2

Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Dusko Tosic'e Fransız kancası... Cenk Tosun'u Everton'a satan Kartal'ın savunmadaki yıldızı Tosic'e talip çıktı.

Beşiktaş'a sol bek olarak transfer edilen ancak stoper bölgesindeki performansıyla yıldızlaşan Dusko Tosic'e Fransız ekiplerinden Bordeaux ve St.Etienne talip oldu.

PEPE'YLE ÇOK İYİ ANLAŞMIŞTI

Sezonun ilk yarısında Pepe ile birlikte iyi bir tandem oluşturan Tosic'in, Vida'nın da gelmesiyle birlikte durumu belirsizliğini korurken Bordeaux ve Saint Etienne, Sırp savunma oyuncusunu transfer etmek istiyor.

SÜRPRİZ GELİŞMELER OLABİLİR

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Tosic'i takımda tutma isteğini belirtmesine rağmen yapılacak tekliften sonra durumun değişebileceği öğrenildi. Beşiktaş'ın Tosic'i 10 milyon eurodan aşağı satmayı düşünmediği öne sürülürken bu konuda bu hafta sürpriz gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

TOSİC İÇİN GÖZLER YÖNETİMDE

Beşiktaş Yönetimi Tosic için yapılacak olan teklifi masaya yatıracak. Son kararı Orman verecek

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Dusco  Tosic  E  İki  Talip  Birden    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER