DUSCO TOSİC'E İKİ TALİP BİRDEN
Beşiktaş'ta Vida'nın gelişinin ardından takımdan ayrılacağı konuşulan Dusco Tosic'e Fransız temsilcileri Bordeaux ve Saint Etienne talip oldu.
Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Dusko Tosic'e Fransız kancası... Cenk Tosun'u Everton'a satan Kartal'ın savunmadaki yıldızı Tosic'e talip çıktı.
Beşiktaş'a sol bek olarak transfer edilen ancak stoper bölgesindeki performansıyla yıldızlaşan Dusko Tosic'e Fransız ekiplerinden Bordeaux ve St.Etienne talip oldu.
PEPE'YLE ÇOK İYİ ANLAŞMIŞTI
Sezonun ilk yarısında Pepe ile birlikte iyi bir tandem oluşturan Tosic'in, Vida'nın da gelmesiyle birlikte durumu belirsizliğini korurken Bordeaux ve Saint Etienne, Sırp savunma oyuncusunu transfer etmek istiyor.
SÜRPRİZ GELİŞMELER OLABİLİR
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Tosic'i takımda tutma isteğini belirtmesine rağmen yapılacak tekliften sonra durumun değişebileceği öğrenildi. Beşiktaş'ın Tosic'i 10 milyon eurodan aşağı satmayı düşünmediği öne sürülürken bu konuda bu hafta sürpriz gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
TOSİC İÇİN GÖZLER YÖNETİMDE
Beşiktaş Yönetimi Tosic için yapılacak olan teklifi masaya yatıracak. Son kararı Orman verecek
Kaynak: haberinburada
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