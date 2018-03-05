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Dusco Tosic, bu sezon Süper Ligde bir ilki başardı

DUSCO TOSİC, BU SEZON SÜPER LİGDE BİR İLKİ BAŞARDI

Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın 30'uncu saniyesinde Tosic topa elle dokununca sarı kart gördü. Bu kart, Süper Ligde bu sezon verilen en erken sarı kart oldu.

Tarih : 05 Mart 2018, 23:10
Puan Ver : Dusco Tosic, Bu Sezon Süper Ligde Bir İlki Başardı(5/10)1

Süper Lig'in 24. haftasının kapanış maçında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelirken karşılaşmanın ilk kartı, 1 dakika dolmadan çıktı.

Maçın henüz 30. saniyesinde topa elle müdahele eden Dusko Tosic, hakem Halis Özkahya tarafından sarı kart ile cezalandırıldı.

BU SEZON EN ERKEN KART

Sırp futbolcunun 30. saniyede gördüğü bu sarı kart, Süper Lig'de bu sezon verilen en erken sarı kart oldu.

Sarı kartın ardından Sosa ile tehlikeli bir bölgeden serbest vuruş kullanan Trabzonspor, bu fırsattan ise yararlanamadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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