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dürüm siparişleri için drone'lar devreye giriyor

DÜRÜM SİPARİŞLERİ İÇİN DRONE'LAR DEVREYE GİRİYOR

Google'ın ana şirketi Alphabet ve Meksika mutfağı restoranları Chipotle, drone ile sipariş teslimini test etmek üzere ortaklık kurdular.

Tarih : 29 Eylül 2016, 16:35
Puan Ver : Dürüm Siparişleri İçin Drone'lar Devreye Giriyor(0/10)


Google'ın ana şirketi Alphabet ve Meksika mutfağı restoranları Chipotle, drone ile sipariş teslimini test etmek üzere ortaklık kurdular.



ABD'deki Virginia Tech üniversitesinin kampüsü için geçerli olan test sürecinde, kampüste kalan öğrenciler çevredeki Chipotle restoranlarından meksika dürümleri sipariş ettiklerinde, siparişler üniversitenin kampüsüne drone'lar ile iletilecek.



ABD havacılık otoritesi tarafından kullanımına onay verilen yeni Alphabet drone'u, yere inmeden kargosundaki paketi bir halat ile yere doğru sarkıtacak. Böylece drone'un pervanelerinin çevredeki insanlara veya nesnelere zarar verme riski en aza inmiş olacak.



Yeni drone'lar uçuşu otonom olarak gerçekleştirecek ancak test süresince drone'ların kontrol mekanizması başında bir insan bulunacak ve acil durumlara müdahale edecek. Test başarıyla sonuçlandıktan sonra ise servis hayata geçerse, insan kontrolü minimum düzeye indirilerek tamamen otonom drone'lardan oluşan bir filo kurulacak.



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