O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

dursun özbek'ten haldun üstünel'e sürpriz teklif

DURSUN ÖZBEK'TEN HALDUN ÜSTÜNEL'E SÜRPRİZ TEKLİF

Galatasaray'da futbol şubesinin yönetildiği Sportif A.Ş.'nin yönetimini yenileme kararı alan başkan Dursun Özbek, geçmiş yıllarda Harry Kewell, Milan Baros, Abdul Kader Keita, Lucas Neill gibi dünyaca ünlü futbolcuları kulübe kazandıran Haldun Üstünel'e teklif götürdü.

Tarih : 28 Nisan 2016, 11:26
Puan Ver : Dursun Özbek'ten Haldun Üstünel'e Sürpriz Teklif(8/10)6


Galatasaray'da başkan Dursun Özbek futbol takımındaki başarısız tablo üzerine radikal bir değişikliğe imza atma kararı aldı.



Sarı kırmızılı kulübün 1 numaralı ismi ortaya çıkan tablo nedeni ile Sportif AŞ Yönetim Kurulu'nu sil baştan düzenleyecek. Futbolun idare edildiği Sportif AŞ Yönetim Kurulu'nda köklü değişikliklere imza atılacak.



ÜSTÜNEL'E TEKLİF YAPILDI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, futbolun yönetileceği Sportif AŞ Yönetim Kurulu'nu yenileme çalışmalarına start verdi. Sarı kırmızılı kulübün 1 numaralı ismi Özbek, Haldun Üstünel'e teklif götürdü. Adnan Polat döneminde görev yapan Üstünel, Dursun Özbek'ten gelen teklifi teşekkür ederek kabul etmedi. Futbolda idarecilik tecrübesi olan isimlerden oluşan bir ekip oluşturmak isteyen Dursun Özbek'in 2 hafta içinde listesini netleştirmesi bekleniyor






Etiketler: Dursun  Özbek  Ten  Haldun  Üstünel  E  Sürpriz  Teklif    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER