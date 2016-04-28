Galatasaray'da futbol şubesinin yönetildiği Sportif A.Ş.'nin yönetimini yenileme kararı alan başkan Dursun Özbek, geçmiş yıllarda Harry Kewell, Milan Baros, Abdul Kader Keita, Lucas Neill gibi dünyaca ünlü futbolcuları kulübe kazandıran Haldun Üstünel'e teklif götürdü.



Galatasaray'da başkan Dursun Özbek futbol takımındaki başarısız tablo üzerine radikal bir değişikliğe imza atma kararı aldı.







Sarı kırmızılı kulübün 1 numaralı ismi ortaya çıkan tablo nedeni ile Sportif AŞ Yönetim Kurulu'nu sil baştan düzenleyecek. Futbolun idare edildiği Sportif AŞ Yönetim Kurulu'nda köklü değişikliklere imza atılacak.



ÜSTÜNEL'E TEKLİF YAPILDI



Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, futbolun yönetileceği Sportif AŞ Yönetim Kurulu'nu yenileme çalışmalarına start verdi. Sarı kırmızılı kulübün 1 numaralı ismi Özbek, Haldun Üstünel'e teklif götürdü. Adnan Polat döneminde görev yapan Üstünel, Dursun Özbek'ten gelen teklifi teşekkür ederek kabul etmedi. Futbolda idarecilik tecrübesi olan isimlerden oluşan bir ekip oluşturmak isteyen Dursun Özbek'in 2 hafta içinde listesini netleştirmesi bekleniyor