Galatasaray, forma kol sponsorluğu için Permolit Boya ile 1 sezonluğuna anlaştığını KAP'a bildirdi. İmza töreninde açıklamalarda bulunan başkan Dursun Özbek, Fatih Terim'le herhangi bir ilgileri olmadığını söyledi.



Süper Lig'de 2'de 2 yaparak zirvede yer alan Galatasaray'da yönetim, sponsorluk anlaşmaları yapmaya devam ediyor. Forma kol sponsorluğu için Permolit Boya ile 1 yıllığına anlaşmaya varan Sarı-Kırmızılılar, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na detayları bildirdi.







İşte Galatasaray'ın KAP açıklaması:







Şirketimiz ile Akçalı Boya ve Kimya Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ( Permolit Boya) arasında 2016 - 2017 sezonu futbol takımı forma kol s ponsorluğu için yıllık 1.050.000 Amerikan Doları + KDV bedel ile anlaşmaya varılmıştır.







Kamuoyuna saygıyla duyurulur.