Beşiktaş Gaziantepspor'u Tek Golle Yıktı
Audi Q8 Konsepti Ortaya Çıktı
Koş Super Mario Koş!
Zuckerberg Jarvis İle Hayallerini Gerçeğe Dönüştürüyor
Mercedes A Serisi, Sedan Model İçin Hazırlanıyor
Abd'ye Giderken Sosyal Medya Hesaplarınızı Bildirmelisiniz
Rusya Hipersonik Uçak Çalışmalarına Başladı!
Hyundai Giyilebilir Teknolojiler İle Geliyor
İstanbul Anadolu Yakası'nda Elektrik Kesintisi
Kpss Din Hizmetleri Sonuçları Açıklandı
Rus Uçağı Karadeniz'e Düştü!
O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti

dursun özbek'ten fatih terim açıklaması...

DURSUN ÖZBEK'TEN FATİH TERİM AÇIKLAMASI...

Galatasaray, forma kol sponsorluğu için Permolit Boya ile 1 sezonluğuna anlaştığını KAP'a bildirdi. İmza töreninde açıklamalarda bulunan başkan Dursun Özbek, Fatih Terim'le herhangi bir ilgileri olmadığını söyledi.

Tarih : 06 Eylül 2016, 13:00
Puan Ver : Dursun Özbek'ten Fatih Terim Açıklaması...(10/10)11


Süper Lig'de 2'de 2 yaparak zirvede yer alan Galatasaray'da yönetim, sponsorluk anlaşmaları yapmaya devam ediyor. Forma kol sponsorluğu için Permolit Boya ile 1 yıllığına anlaşmaya varan Sarı-Kırmızılılar, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na detayları bildirdi.



İşte Galatasaray'ın KAP açıklaması:



Şirketimiz ile Akçalı Boya ve Kimya Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ( Permolit Boya) arasında 2016 - 2017 sezonu futbol takımı forma kol s ponsorluğu için yıllık 1.050.000 Amerikan Doları + KDV bedel ile anlaşmaya varılmıştır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.








Etiketler: Dursun  Özbek  Ten  Fatih  Terim  Açıklaması    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER