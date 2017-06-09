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dursun özbek'ten arda turan açıklaması!

DURSUN ÖZBEK'TEN ARDA TURAN AÇIKLAMASI!

TFF Olağan Genel Kurulu sonrası açıklamada bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gündemlerinde 5-6 civarında bir transfer listesinin olduğunu ama şu anda neticelendirilmiş herhangi bir transferin olmadığını söyledi.

Tarih : 09 Haziran 2017, 13:54
Puan Ver : Dursun Özbek'ten Arda Turan Açıklaması!(5/10)6


Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ankara'da gerçekleştirilen TFF Olağan Genel Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Arda Turan'ın gazeteci Bilal Meşe'ye saldırmasına ilişkin sorulan bir soruyu yanıtlandıran Özbek, konuyu çok detaylıca bilmediğini ve bu konunun milli takım sorunu olduğunu söyledi.



ARDA TURAN KİRALANACAK MI?



Arda Turan'ın Galatasaray'a kiralanması iddialarına ilişkin de açıklamada bulunan Özbek, Barcelona ile böyle bir temaslarının olmadığını ifade etti.



Transfer konusunda basın mensuplarına bilgi veren Özbek, "Transfer için yaklaşık 2 ay önceden çalışmalarımıza başladık. Tudor'un verdiği rapor çerçevesinde ve scout ekibinin incelemesi sonucunda bize sunulan raporda yönetim şu anda çalışmalarına devam ediyor. Çok inceliyoruz. Mali yapımıza uygun, Galatasaray'a yakışır seviyede transfer sezonu yaşamak istiyoruz. Neticelendirilmiş herhangi bir transfer yok. Gündemimizde 5-6 civarında bir oyuncu listesi var. Görüşmeler devam ettiği için kesin neticenin şu anda ne olduğunu söylemek mümkün değil" dedi.



 



kaynak:sabah








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