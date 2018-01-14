DURSUN ÖZBEK'TEN ARDA TURAN AÇIKLAMASI: EKONOMİK SEBEPLERDEN BAŞAKŞEHİR'İ SEÇTİ
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Medipol Başakşehir'e transfer olan Arda Turan'ın ekonomik sebeplerden dolayı böyle bir karar verdiğini söyledi.
Galatasaray'ın 20 Ocak'ta yapılacak olan seçime rağmen transfer çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Başkan Özbek, Barcelona'dan Medipol Başakşehir'e transfer olan Arda Turan ile ilgili de konuştu.
"TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"
Dursun Özbek, "Seçime rağmen transferde hız kesmedik. Seçimin olması yönetimin yapacağı işlerde her hangi bir aksama yaşatmadı. Bunun canlı örneği geçen günlerde Turkcell ile yaptığımız anlaşma. Bugün aynı hız ve aşkla Galatasaray'a hizmete devam ediyoruz. Transfer işinde de öyle. Yani biz seçiliriz ya da seçilmeyiz derdinde değiliz. Galatasaray'ın şu anda yönetim olarak başındayız ve kulübün tüm eksiklerini tamamlamak için çalışıyoruz. Transfer çalışmaları da devam ediyor" şeklinde konuştu.
"ARDA BİZİM EVLADIMIZ"
Galatasaray'ın evladı olarak gördüğünü söylediği Arda Turan'ın Medipol Başakşehir'e transfer ile ilgili olarak Başkan Özbek, "Arda bizim evladımız. Transferi Arda ve Başakşehir için hayırlı olsun. Arda transferinde ekonomik sebepler ağır basmıştır. Ekonomik sebepler nedeni ile Başakşehir'i tercih etmiştir. Dolasıyla hayırlı olsun umarım başarılı olur" diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
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