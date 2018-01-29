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Dursun Özbek Yönetimi, Ndiaye'yi 12 Milyon Euroya Almış

DURSUN ÖZBEK YÖNETİMİ, NDİAYE'Yİ 12 MİLYON EUROYA ALMIŞ

Galatasaray'da Dursun Özbek yönetiminin, Ndiaye'yi 7,5 milyon euroya değil 12 milyon euroya aldığı ancak rakamları düşük gösterdiği ortaya çıktı. Taraftarlar, sosyal medyada isyan etti.

Tarih : 29 Ocak 2018, 12:00
Puan Ver : Dursun Özbek Yönetimi, Ndiaye'yi 12 Milyon Euroya Almış(8/10)4

İngiliz Stoke City'nin 16 milyon euro önerdiği Badou Ndiaye konusunda Galatasaray yönetmi şoke edici bir gerçekle karşı karşıya kaldı. Galatasaray'dan ayrılması beklenen Badou Ndiaye'nin açıklandığı gibi 7.5 milyon euroya alınmadığı ortaya çıktı, Mustafa Cengiz yönetimi şoke oldu.

NDIAYE'YE 12 MİLYON EURO ÖDENMİŞ

Habertürk gazetesinde yer alan habere göre sezon başında Dursun Özbek yönetimi tarafından 7,5 Milyon euro bedelle Osmanlıspor'dan transfer edildiği açıklanan Ndiaye için kulübün kasasından tam 12 milyon euro ödeme yapıldığı belgelerle ortaya çıktı.

Mali sıkıntı nedeniyle Senegalli yıldızı satarak biraz olsun nefes almayı planlayan yöneticiler, transferdeki rakamları görünce neye uğradığını şaşırdı.

BONSERVİSİ AZ GÖSTERMEYE ÇALIŞTILAR

Eski yönetim, tepki çekmemek için, bonservis bedelini düşük göstermek amacıyla inanılmaz bir operasyon yaptı. Ndiaye için 7,5 Milyon Euro tazminat fesih bedeli ödenmişti. Bonus olarak da 25'er maçlık dilimler halinde 1,5 Milyon Euro ödeneceği açıklanmıştı.

OSMANLISPOR'A 3 MİLYON EURO DAHA ÖDENECEK

Aslında bu rakamın menajerlik ücreti adı altında verildiği, üstelik 4 yıllık anlaşma karşılığında yılda 2 milyon 750 bin euro ücret alacağı açıklanan Ndiaye'nin bu ücretinden her yıl 750 bin euroyu Osmanlıspor'a ödenmek üzere ileri tarihlere çekler yazıldığı ortaya çıktı. Bu yolla Osmanlıspor'a 3 milyon euro daha ödeneceği ve toplam bonservis rakamının 7,5+1,5+3 milyon euro bedelle, toplam 12 milyon euro olduğu ortaya çıktı.

SADECE 4 MİLYON EURO KAR EDİLECEK

İngiliz Stoke City ile pazarlıkları sürdüren Mustafa Cengiz yönetimi, bu transferden 10 milyon civarı kar beklerken, şimdi sadece 4 Milyon euro civarında bir girdi sağlamış olacak.

Yönetim rakamı 17-18 milyon euro seviyesine çıkarmaya çalışarak, kâr seviyesini arttırmaya çabalayacak.

AFRİN OPERASYONU'NDAN DAKİKA DAKİKA TÜM GELİŞMELER

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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