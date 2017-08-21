DURSUN ÖZBEK: YABANCI SINIRLAMASIYLA İLGİLİ FEDERASYONLA GÖRÜŞECEĞİZ
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlarken yabancı sınırlamasıyla alakalı açıklamalarda bulundu.
"YAKIN ZAMANDA FEDERASYON'LA GÖRÜŞECEĞİZ"
Son dönemde yabancı sınırlamasıyla ilgili eleştirilerin artması üzerine Kulüpler Birliği Başkanı vasfıyla konuşan Özbek, "Geçmişte de bu olmuştu. Elimizde bulunan çok sayıda yabancı futbolcularımız, tribüne gitmek zorunda kalmıştı. Sadece Galatasaray'da değil çok sayıda takımın yabancı futbolcuları var. Kulüpler Birliği Vakfı olarak yakın zamanda yabancı sınırlaması tartışmalarıyla ilgili görüşümüzü federasyona aktaracağız."
Kaynak: haberinburada
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