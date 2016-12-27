Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 97. Yıl Dönümü
İran Açık Açık İtiraf Etti!
Türkiye Nesnelerin İnterneti İle Geleceğe Hazırlanıyor
Neogaf 2016 Yılının En Kötü Oyunlarını Açıkladı
Citroen C3 Yenilenip, Gücüne Güç Kattı!
Türkiye'nin En Büyük Oyun Yapımcısına Büyük Ödül
Türkiye'nin En Büyük Oyun Yapımcısına Büyük Ödül
Crytek Türkiye'ye 500 Milyon Dolar Yatırım Öngörüyor
Cyanogen Pazardan Çekiliyor
Opel Mokka X'den Rakiplerine Gözdağı!
Hac Kayıtları Başlıyor
Son 3 Yılda Büyük İkramiye Çeyrek Bilete İsabet Etti
'ben Arfa Paris'te Kalmak İstiyor'
Oğlunu Kaybeden Babanın Kızımı Yaşatın Feryadı!
5 İnç Büyüklüğünde, Çift Kameralı Yeni Bir İphone
2017 Motorlu Taşıtlar Vergisi Açıklandı
Çağlar Çorumlu Kalp Krizi Geçirdi!
Gripten Hızlıca Kurtulmanın Yolları!
Yeni Yılda Maaşların Yüzde 3'ü Bes'e Gidecek
Dursun Özbek - Ünal Aysal Kavgası!

dursun özbek - ünal aysal kavgası!

DURSUN ÖZBEK - ÜNAL AYSAL KAVGASI!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in kulübün gelirleri ve mali durumuyla ilgili yaptığı açıklamaya sarı kırmızılıların eski başkanı Ünal Aysal'dan sert cevap geldi.

Tarih : 27 Aralık 2016, 10:24
Puan Ver : Dursun Özbek - Ünal Aysal Kavgası!(9/10)8


360 TV'deki Telegol programına konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "2023 yılına kadar olan tüm gelirlerimiz Ünal Aysal döneminde harcandı. Paranın kokusunu alanlar ortaya çıkmaya başladı. Borç sorunu çözüldüğünde beni bu koltuktan ederler" dedi.



Ancak Özbek'in bu sözlerine eski başkan Ünal Aysal, yine Telegol'e konuşarak "Maalesef yine bir Galatasaray başkanı'na yakışmayacak kadar küçültücü ve talihsiz bir ifade. Galatasaray'da son 17 yılda hiçbir zaman hiçbir dönemde başkanlar göreve geldiklerinde kasada hazır para bulamadı ve gelen hiçbir başkan bu göreve para kokusu aldığı için gelmedi. Bu kadar ucuz ifadelerle ne kendisini ne de temsil ettiği camiayı küçük düşürmedi.



 



kaynak:fanatik








Etiketler: Dursun  Özbek  -  Ünal  Aysal  Kavgası    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER