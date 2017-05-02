Meteorolojiden Toz Taşınımı Uyarısı
Erkeklerle Görüşüyor Dediği Yengesine Kızdı, Kardeşini Öldürdü
Bingöl'de 3 Terörist Öldürüldü
Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesini Ziyaret Etti
Antalya'da Denizde Oluşan 4 Hortum Korkuttu
Hollanda'da Hükümet Kurulamıyor!
Pierce Brosnan'dan Doğum Günü Öpücüğü
Obeziteye Karşı Sağlıklı Yaşam Şenliği
Almanya Blöf Yapıyor! İsteseler De Bulamazlar
Buse Kayacan Galatasaray'da
İstanbul Metrosuna Atm'ler Tekrar Yerleştirildi
Ptt 5 Yılda 60 Bin Kişiyi İşe Alacak
Ab, Erdoğan, Juncker Ve Tusk Arasındaki Üçlü Zirveyi Duyurdu
Balon Şişirirken Öldü!
Diyanet İşleri Başkanı Görmez Ölümden Döndü
Çağın Vebasına Davetiye Çıkarıyor!
Twitter'da Sorun!
Bensu Soral Cannes'da Büyüledi
Ankaragücü'nde İsmet Taşdemir Görevi Bıraktı
İtalya Hükümeti Bedava Kale Dağıtıyor

dursun özbek, takımı böyle motive etti

DURSUN ÖZBEK, TAKIMI BÖYLE MOTİVE ETTİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Bursaspor karşısında 5-0 kazanılan karşılaşma öncesi takım kampını ziyaret ederek maç yemeğinde oyunculara yönelik bir konuşma gerçekleştirdi.

Tarih : 02 Mayıs 2017, 14:45
Puan Ver : Dursun Özbek, Takımı Böyle Motive Etti(6/10)4


Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Bursaspor karşılaşması öncesi takım kampını ziyaret ederek maç yemeğinde oyunculara yönelik bir konuşma gerçekleştirdi.



Dursun Özbek'in takımdaşlık ruhuna vurgu yaptığı konuşmasından satırbaşları şu şekilde:



"Bu sezon gösterdiğimiz performans ve ligde bulunduğumuz konum, Galatasaray'a yakışmıyor. Artık daha fazlasına tahammülümüz kalmadı; sizden bugün sahaya çıkıp, elinizden gelenden de fazlasını yapmanızı bekliyorum.



Başkanlık dönemim boyunca birçok fedakarlık yaptım; kendi işimi arka planlara attım, maddi ve manevi olarak kulübümüze destekte bulundum.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak bugüne kadarki tüm sorumluluğu ben üstlendim. Bugün burada size içimi döküyorum ve sizden bir tek şey istiyorum. İçinizde Galatasaray ruhunu yaşıyorsanız, kendinizi Galatasaraylı hissediyorsanız; bugün bunu sahaya yansıtın. Biz iyi bir takımız, kenetlendikçe de daha güçlüyüz. Ve kalan bölümdeki tablonun sorumluluğuna ortağız.



Bu akşam tribünde olacağım ve ben de bir Galatasaray taraftarı olarak bu ruhu sizde görmek istiyorum."



 



kaynak:sabah








Etiketler: Dursun  Özbek  Takımı  Böyle  Motive  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER