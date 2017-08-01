Galatasaray'da yapılan birçok transfere rağmen takımın bir türlü istenilen seviyeye ulaşmaması ve özellikle Östersunds'a elenilmesi Igor Tudor'un koltuğunun sallanmasına sebep olmuştu.

BAŞKAN ROMANYA'YA GİTTİ

Fatih Terim'in Milli Takım'daki görevine son verilmesinin ardından Sarı Kırmızılılar için hem Terim hem de Lucescu ismi sıkça gündeme gelmişti. Ntvspor'un haberine göre ise, başkan Dursun Özbek, Mircea Lucescu'yla görüşmek üzere bugün Romanya'ya uçtu.

GÖREV TANIMI "FUTBOL AKLI"

Ancak eğer göreve gelirse Lucescu'nun Igor Tudor'un yerine teknik direktörlük koltuğuna mı oturacağı yoksa herkesin ona bağlı çalışacağı bir "futbol aklı" statüsünde mi olacağı henüz netlik kazanmadı. Elde edilen bilgiler ise ikinci şıkkın yani hoca, oyuncular ve Cenk Ergün'ün Lucescu'ya bağlı olarak çalışmasının çok daha yüksek bir olasılık olduğunu gösteriyor.

Kaynak: haberinburada