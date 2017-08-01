DURSUN ÖZBEK, MİRCEA LUCESCU İÇİN ROMANYA'YA GİTTİ
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Igor Tudor'un "üst aklı" görevi için eski teknik direktörleri Mircea Lucescu ile görüşmek amacıyla Romanya'ya gitti.
Galatasaray'da yapılan birçok transfere rağmen takımın bir türlü istenilen seviyeye ulaşmaması ve özellikle Östersunds'a elenilmesi Igor Tudor'un koltuğunun sallanmasına sebep olmuştu.
BAŞKAN ROMANYA'YA GİTTİ
Fatih Terim'in Milli Takım'daki görevine son verilmesinin ardından Sarı Kırmızılılar için hem Terim hem de Lucescu ismi sıkça gündeme gelmişti. Ntvspor'un haberine göre ise, başkan Dursun Özbek, Mircea Lucescu'yla görüşmek üzere bugün Romanya'ya uçtu.
GÖREV TANIMI "FUTBOL AKLI"
Ancak eğer göreve gelirse Lucescu'nun Igor Tudor'un yerine teknik direktörlük koltuğuna mı oturacağı yoksa herkesin ona bağlı çalışacağı bir "futbol aklı" statüsünde mi olacağı henüz netlik kazanmadı. Elde edilen bilgiler ise ikinci şıkkın yani hoca, oyuncular ve Cenk Ergün'ün Lucescu'ya bağlı olarak çalışmasının çok daha yüksek bir olasılık olduğunu gösteriyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Genelkurmay, Mehmetçiğin Yerde Yemek Yediği Görüntüleri Paylaştı
- Dolandıramadıkları Kadını Tehdit Ettiler: Seni Pişmiş Tavuk Yapacağız
- İntihar Eden Emniyet Müdürünün Cenazesine Eşinin Bakışları Damga Vurdu
- Faytoncu, Sıcak Ve Susuzluktan Telef Olan Atı Bırakıp Kaçtı
- Kayısının Başkentinde Ortaya Çıkan Görüntü Tabloları Aratmıyor
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Koreli Cho Dong-Geon'un Orta Sahadan Attığı Gol Ağızları Açık Bıraktı
- Rıdvan Dilmen'in Ntv Spor'daki Partneri Ercan Taner Ya Da Nebil Evren Olacak
- Fenerbahçe-Sturm Graz Maçını İngiltere'den Robert Madley Yönetecek
- Barcelona, Coutinho Transferi Olmazsa Arsenal'den Mesut'u Alacak
- Roma'da Cengiz Devri Başladı
DÜNYA HABERLERİ
- Pakistan'da Siyasetten Ömür Boyu Men Edilen Navaz Şerif Sonrası Dönem Başladı
- Grönland'ı Yutan Mega Tsunami 91 Metreye Ulaştı, 3 Köy Harap Oldu
- Brezilyalı Dolandırıcı, 9 Ay Boyunca 17 Otelde Beş Kuruş Vermeden Yaşamış
- Anneye En Güzel Düğün Hediyesi: Sma Hastası Kardeşiyle Dans Etti
- Fransız Sinemasının Unutulmaz İsimlerinden Jeanne Moreau Hayatını Kaybetti
Bu Haberle İlgili Yorumlar