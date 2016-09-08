

Özbek, sarı-kırmızılı kulübün resmi yayın organı Galatasaray dergisinin eylül sayısındaki yazısında, "Teknik direktörümüz Jan Olde Riekerink yönetimindeki yeni transferlerle güçlenen kadromuzun bu yılki hedefi de tüm kupalara ambargo koymak." ifadesini kullandı.







Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'yi, sezon başında da Turkcell Süper Kupa'da Beşiktaş'ı yendiklerini hatırlatan Özbek, "Bu iki zafer, bu iki kupa, Galatasaray'ın genlerinde kayıtlı olan kazanma azminin bir eseri. Dile kolay son 3 futbol sezonunda verilen 9 kupanın 6'sı, son 5 sezonda da 15 kupanın 10'u şu an Galatasaray'ın müzesinde yer alıyor.



Galatasaray, yüzde 72'lik final kazanma oranıyla dünyada rakipsiz bir noktada bulunuyor." şeklinde görüşlerini aktardı.