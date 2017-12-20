Teknik direktör Igor Tudor'la yollarını ayıran Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, basın toplantısı düzenledi. Özbek, ısrarlı Fatih Terim sorularına kaçamak yanıt verirken "Hoca arayışlarına dün geceden itibaren başladık." ifadelerini kullandı.

İşte Dursun Özbek'in açıklamaları;

"SEÇİM İHTİYAÇ OLDU"

"Dün itibarıyla 2 tane önemli karar aldık. Tudor'la olan birlikteliğimizi sona erdirdik ve Olağanüstü Genel Kurul kararı aldık. Aldığımız kararlar Galatasaray'a hayır getirecek. Galatasaray Genel Kurul Üyeleri'nin seçime katılmalarını ve iradelerini ortaya koymalarını diliyorum. Galatasaray yönetimi olarak, erken seçimin ne zaman yapılacağı tüzükte belirtilmiş. Şu anda ihtiyaç hissettiğimiz için seçimi yapıyoruz.

"GALATASARAY ŞAMPİYONLUĞUN EN ÖNEMLİ ADAYI"

2.5 yıldır olduğu gibi, Galatasaray yönetimi yine görevinin başındadır. Aksama olur mu gibi yorumları boşuna yapmasınlar. Galatasaray'ın şampiyonluk yürüyüşündeki başarısını en üst seviyeye çekeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Galatasaray bugün olduğu gibi, Mayıs'ta da şampiyonluğun en önemli adaylarından birisidir. Normal durumda ne yapıyorsak, bugün de aynı şeyi yapmakla mükellefiz. Hatta daha güçlü, daha azimli olarak kararları alacağız. Galatasaray'da hizmet yönünden bir aksama olması söz konusu değildir.

"GALATASARAY'IN TEKRARDAN BİRLEŞMESİ GEREK"

Mayıs 2018'e giderken, mevcut yönetimin güçlendirilmesi hasıl olmuştur. Bugünden itibaren Mayıs 2018'e yürüyüşümüz çok kuvvetli olmak zorunda. Mayıs 2018 çok kritik bir tarih. Mayıs 2018 Galatasaray için çok önemli bir tarihtir. 20 Ocak'ta kim seçilirse seçilsin geriye kalan tüm Galatasaraylıların seçilen başkanın etrafında birleşmesi gerekmektedir.

"HİZMETE DAVET EDİLENLER GÖREVDEN KAÇMASIN"

Seçim kararını dün akşam aldık ve şu ana kadar kimseyle görüşmedim. Bundan sonra birlikte yürüyeceğimiz kim varsa, hepsiyle görüşeceğim. G.Saray'a hizmet etme arzusunda olan kim varsa, onunla görüşeceğim. Ben buradan şunu söylemek istiyorum. Hizmete davet edilen her kim varsa görevden kaçmasın.

"KİMSE GALATASARAY'IN ZERRESİNE ZARAR VEREMEZ"

Tüzükte her şey bellidir. Sırf polemik yaratmak uğruna, bir şeyleri zedelememekte fayda var. Önünde proje uygulamak uğruna, belli bir zaman olması lazım. X bir proje yapıyoruz. Eleştirinin ötesinde zarar vermek için söylemler oluyor. Galatasaray başkanını ve yönetimini yıpratmak isteyenler, Galatasaray'a vurmaya başladı. Galatasaray bunu hak etmiyor. Bunu neden Galatasaray'a yapıyorsunuz? Hiç bir mihrak, Başkanı ve yönetimi yıpratmak uğruna Galatasaray'a zarar veremez. Divan Kurulu'nda da söyledim. Ne oluyor bize kardeşim? Bir şeye asla müsaade etmem. Kimse, Galatasaray'ın zerresine zarar veremez. 20 Ocak tarihinde seçilecek yönetim, hiç hilafsız, zerre götürmeyecek şekilde yönetimin arkasındayım.

"FATİH TERİM'İ YIPRATIYORUZ"

Fatih Terim benim de çok sevdiğim, Galatasaray'a muhteşem hizmetler vermiş bir Galatasaraylı. Şu periyotta, 1,5-2 aydan beri Fatih Terim etrafında bir tartışma dönüyor. Bunun sevgili Fatih'e zarar verdiğini düşünüyorum. Galatasaray'ın sembollerinden birine neden bunu yapıyoruz.

Son güne kadar Sayın Tudor'a destek verdim. Ancak Sayın Tudor öyle bir lince uğradı ki. 9 puan öndeyken linç başladı. Sayın Tudor, Galatasaray'a hizmet etmek seviyesinden uzaklaşmaya başladı. Gerek psikolojik, gerek mental olarak.

"GS BAŞKANLIĞI İÇİN 1 AYDA HAZIRLANILMAZ"

Galatasaray başkanlığı günlük, bir ay önceden karar verilen bir şey değildir. Galatasaray başkanlığı için seneler öncesinden başlanır çalışmaya. Galatasaray başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliği 1 ayda karar verilecek iş değildir. İstiyorsanız yıllar öncesinden hazırlanmalısınız.

"GÖREVE ADAY OLACAĞIM"

Ben Galatasaray'ın bu görevine talibim! Seçime girecek arkadaşlarımın aynı şartlarla seçime girmesini istiyorum. Başkanlar seviyesinde yapılan tartışmaların Galatasaray'a faydası yok. Enkaz edebiyatı dönemi ve 'Ben seçileyim, geldikten sonra bakarız' devri bitti. Galatasaray'ın 2018 Mayıs'a giderken büyük sorumlulukları var. Ben bu hedefe götürmek üzere tekrar başkanlığa adaylığımı açıklıyorum. Herkes de bu şekilde başkanlığını açıklamalı.

"DAHA YÖNETİLEBİLİR BİR KULÜP BIRAKMAK İSTİYORUM"

Yönetimlerde süreklilik esas. Şu anda Galatasaray Spor Kulübü'nün yönetimi var. Galatasaray yönetimi, bütün ihtiyaçları yerine getirmekle yükümlüdür. 20 Ocak tarihinde seçime gidiyoruz diye her şeyi serdik mi? Hayır. Bundan sonraki döneme daha iyi bir Galatasaray, daha yönetilebilir bir Galatasaray bırakmak istiyoruz. Bu doğrultuda en iyi çalışmayı yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Biz genel kurula gittiğimiz zaman, hangi süreyle seçime gittiğimizi zaten orada ifade ederiz. Kararı genel kurul verir.

"2018'DE BAŞARISIZLIK, GALATASARAY İÇİN ÇOK KÖTÜ GELECEK HAZIRLAR"

3 yıllık bir süre, gelecek kişinin projelerini yapması için daha uygun. Eğer böyleyse, biz niye dönüyoruz da 4 ay mı olacak, 3 ay mı olacak diye soruyoruz? 2018 Mayıs ayı Galatasaray için çok önemli. Mayıs ayına giderken, Galatasaray Sportif AŞ'nin bir takım sorumlulukları var. 2018'de başarısızlık, Galatasaray için çok kötü bir gelecek hazırlar. Mayıs 2018 Galatasaray için çok önemli. Hem sportif manada, hem mali anlamda.

"GALATASARAY'IN BÜTÜN EKSİKLERİ YERİNE GETİRİLECEK"

UEFA ile ilgisi yok söylediğimin. 2018 Mayıs itibariyle, halka açık şirketlerde 5 yıl üst üste zarar etmek, bazı haklarınızda mahrumiyet getiriyor. Galatasaray Sportif AŞ'nin istediği şekilde sonuç alma zorunluluğu var. Kimse bunu küçümsemesin. Galatasaray ara transferde ya da kamp döneminde ne ihtiyacı varsa, eksiksiz yerine getirecek. Ne taraftarımız, ne genel kurul üyelerimiz bu konuda zerre şüphe duymasınlar.

FATİH TERİM SORUSUNA CEVAP VERMEDİ

"Başkan seçilirseniz gönlünüzdeki isim Fatih Terim mi yoksa başka biri var mı?" sorusuna Dursun Özbek, "Başka bir soru var mı?" diyerek cevap vermedi.

"Galatasaray'ın başında ne zaman yeni bir teknik direktör göreceğiz?" sorusuna Dursun Özbek: "Bu sürece dün akşamdan itibaren başladık" dedi.

"BİZ GELDİĞİMİZDE DE ANTRENÖRLER VARDI"

"Devre arasında transfer yaparsanız, teknik direktör getirirseniz ve seçimi kazanamazsanız, yeni yönetim yolları ayırmak isterse tazminatlar ne olacak?" sorusuna Dursun Özbek, "Biz geldiğimizde eski yönetimden antrenör, oyuncular yok muydu? Eee nasıl oluyor?" cevabını verdi.

Kaynak: haberinburada