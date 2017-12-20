Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Giresun Üniversitesi'nin düzenlediği 1. Onur Ödülleri organizasyonuna katıldı. Çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özbek, teknik direktör konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Dursun Özbek'in basın mensuplarına yaptığı açıklamalar:

"Bizim Tudor'la ilişkimizin resmen bitmesi bu akşam olacak. Galatasaray taraftarı endişe etmesin. Devre arasına varmadan Galatasaray takımının başına birini getireceğiz."

"ÖNCELİĞİMİZ TEKNİK DİREKTÖR KONUSU"

"Öncelikle teknik direktör sorununu çözüp daha sonra seçime odaklanacağız. Bugünün gündemi onur ödülleri. Antrenör gündemi önümüzdeki günlerde belli olacak."

Dursun Özbek basın mensuplarının, "Futbolcular nasıl karşıladı?" sorusuna ise "Onlar profesyonel" yanıtını verdi.

Kaynak: haberinburada