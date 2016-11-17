

Galatasaray ve Hugo Boss, işbirliklerinin ikinci yılını İstinye Park Boss Store'da yapılan lansmanla kutladı... Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink basın mensuplarının sorularını yanıtladı.







"BU RESMİ VERMEK ZORUNDAYIZ"







Derbi öncesi dostluk veren Özbek şöyle konuştu: "Pazar günü derbi için taraftarlarımızla Kadıköy'de olacağız. Türk sporuna dostluk getirecek bu birlikteliğin devam etmesini diliyorum. Spor, barışla birlikte çok güzel. Kulüplere düşen bugün ihtiyaç duyulan ortamı sağlamak. Büyük kulüpler bu sorumluluğu taşıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe yönetici ve taraftarlarıyla bu resmi vermek zorunda, bunu Türk milletinden esirgemeyeceklerdir. Dostça bir mücadele olacaktır. Buna katkı vermek için ben de orada olacağım. Tüm Fenerbahçe ve Galatasaraylılar dostluk adına bu derbiye katkı vereceklerdir."







"KAZANMAKTAN BAŞKA ALTERNATİF YOK"







Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, daha önce sarf ettiği 'sürpriz' kelimesinin yanlış anlaşıldığının altını çizdi ve sözlerini "Kadıköy'de uzun zamandır kazanamıyoruz. Bu derbiyi kazanacağımızı ifade etmiştim. Kadıköy'e kazanmak için gidiyoruz. Başka hiçbir alternatifimiz yok" diyerek tamamladı.







"İLK HEDİYE PAZAR GÜNÜ"







Galatasaray A Futbol Takımı Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink de bir soru üzerine "Galatasaray-Fenerbahçe maçının Türk halkı için ne kadar önemli bir derbi olduğunu biliyorum. Buradaki insanlarda bile derbinin gerginliğini ve atmosferini hissediyoruz. Umuyorum ki taraftarlarımıza armağan edeceğimiz güzel bir maç olacak" sözlerini kullandı.







kaynak:fanatik