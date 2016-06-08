

Florya Metin Tesisleri'nde gerçekleştirilen divan kurulu toplantısında üyelere hitap eden Dursun Özbek, geride kalan dönemde faaliyetlerini en fazla etkileyen olayın, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Yargı Komisyonu tarafından verilen 1 yıl Avrupa kupalarından men cezası olduğunu vurgulayarak, CAS başvurusundaki son durum hakkında bilgilendirmede bulundu.







UEFA tarafından verilen cezayla ilgili olarak hukuk yollarını henüz tüketmediklerinin altını çizen Özbek, "Bu cezanın tebliğinin hemen ertesinde CAS'a başvurmuştuk. CAS'tan, duruşma gününün 16 Haziran Perşembe günü olduğu bilgisi geldi. Galatasaray'ın bugün geldiği mali yapıyı da ortaya koyup, iyileşmeyi göstererek, cezanın tekrar incelenmesini isteyeceğiz. Kötü giden bir mali yapı sonrası verilen ceza var. Yeni yönetimle anlayışın değiştiğini, zararların telafi edilmeye başlandığını ve bu yönetimin verilen cezada iyileştirmeyi hak ettiğini düşünüyorum. Ayın 16'sındaki duruşmada bazı şeylerin değişebileceği ümidi taşıyorum. Ben ve ekibim, davanın müdahili olarak yer alacağız." diye konuştu.