

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Bruma'nın 15 milyon Euro bedelle sarı-kırmızılı takımdan ayrıldığını açıkladı.







Sarı-kırmızılı takımda divan kurulunun sona ermesinin ardından Başkan Özbek, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.







Özbek, transferler konusundan çalıştıklarını ifade ederek, "Bruma ile ilgili şu anda KAP açıklaması giriyoruz. Bruma'nın şu anda sözleşmesini bitirdik. Transferini gerçekleştirdik diye zannediyorum. İstediğimiz şartlar oluştu. Bonuslarla beraber 15 milyon Euro civarında oldu. Sneijder bizim hala futbolcumuz. Sayın Tudor ile ilgili konuları kendisine sorarsınız. Ergin Ataman ise bize çok uzun süre hizmet verdi ve şube ile ilgili Can Topsakal'dan daha doyurucu bilgi alırsınız" diye konuştu.







Başkan Dursun Özbek'in açıklamalarıyla birlikte yaklaşık iki haftadır Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig ile görüşen Bruma, 15 milyon Euro bedelle sarı-kırmızılı takımdan ayrıldı.











kaynak:sabah