DURSUN ÖZBEK: ASAMOAH İLE GÖRÜŞMELERİMİZ OLUMLU İLERLİYOR
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Asamoah transferiyle alakalı olarak, "Kendisiyle görüşüyoruz, süreç olumlu ilerliyor, resmiyet kazandığında açıklayacağız." dedi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, taraftarların merakla beklediği transferlerle ilgili özel açıklamalarda bulundu. Özbek, Asamoah transferinin olumlu ilerlediğini söylerken, önceliğin takımdan ayrılacak isimlere verildiğini belirtti.
"RESMİYET KAZANDIĞINDA AÇIKLARIZ"
Juventus'tan Asamoah'ın transferi ile ilgili bilgi veren Özbek, "Taraftarlarımız yeni transferlerden sonra oynanan oyundan çok mutlu oldu. Onları daha da mutlu etmek için transfer hamlelerimiz sürecek. Asamoah transferi ile ilgili görüşmeler var, resmiyet kazandığında açıklayacağız" ifadelerini kullandı.
"ŞİMDİ UÇAKLARI KALDIRMA ZAMANI"
Takımda düşünülmeyen oyuncuların ayrılığı için çalışma yapıldığını söyleyen Özbek, 2000 ruhunu da yakaladıklarını kaydederken, "Öncesinde uçakları indirdik, şimdi uçakları kaldırma zamanı. Takımdan ayrılan isimler olacak. Transfer raporumuz doğrultusunda son çalışmaları gerçekleştireceğiz. Tudor ve takımla da konuştuk, herkes oldukça mutlu. 2000 ruhunu yakaladık, hedeflediğimiz başarıya ulaşacağız" diye konuştu.
Galatasaray'da Kwadwo Asamoah transferi için Juventus ile görüşmeler sürerken, Arda Turan konusunda da Barcelona'nın vereceği cevap bekleniyor.
Kaynak: haberinburada
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